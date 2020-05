El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del viernes 22 de mayo

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del viernes 22 de mayo de 2020.

"Honduras Consume Local" será la primera feria virtual que se desarrollará del 15 al 19 de junio próximo en apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa frente al golpe económico de la pandemia del coronavirus. La iniciativa pretende que la Mipyme pueda comercializar sus productos a través de la plataforma electrónica La Emprendería. Las bondades de la promoción de emprendimientos fueron presentadas como uno de los insumos alcanzados por la Mesa de Trabajo de la Mipyme.

A partir del lunes más de 50,000 micros, pequeños y medianos empresarios podrán solicitar ante cualquier institución bancaria préstamos para reactivar sus operaciones sin tener que hipotecar bienes gracias a un fideicomiso entre el Banco Central de Honduras y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda que servirá como Fondo de Garantía para la reactivación del sector.

El portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), teniente José Coello, informó este viernes que las Fuerzas Armadas de Honduras reportan tres casos positivos de COVID. De igual manera, indicó que al interior de la institución castrense se registran 56 casos sospechosos, todos en cuarentena obligatoria. Detalló que, del total de casos sospechosos 29 se encuentran en el departamento de Cortes y 27 en la ciudad de Tegucigalpa.

Infectólogos pediatras de los hospitales Mario Catarino Rivas e Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), han detectado tres nuevos casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, una variante de la enfermedad Kawasaki, padecimiento que solo afecta a población pediátrica de 1 a 8 años de edad.

Autoridades del Hospital Leonardo Martínez reportaron que la capacidad de ese centro asistencial se encuentra en un 74% de uso, con 77 personas hospitalizadas en sus diferentes salas de atención para coronavirus. Se han dado de alta a 159 pacientes recuperados exitosamente, y sus autoridades han indicado que cuentan con una capacidad de 93 cupos.

Atlántida se ubicó como el segundo departamento con más positivos de COVID en las últimas horas con 22 casos, solo superado por Cortés con 60. En Honduras, la pandemia deja 156 víctimas con y 3204 contagiados confirmados.

Una persona falleció esta tarde en la colonia Altos de La Laguna tras ser impactada por un rayo producto de la lluvia con actividad eléctrica que se registró en la capital. Ya suman tres los fallecidos producto de las lluvias en Honduras. El fin de semana se reportó la muerte de dos pescadores en el Lago de Yojoa tras ser sorprendidos por un fuerte aguacero con vientos rachados.

Copeco determinó extender la Alerta Verde por 72 horas para los departamentos de Ocotepeque, Copán, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle a partir de las 3:00 de la tarde de este viernes ya que las lluvias continuarán incrementando el riesgo de posibles deslizamientos.

La directora metropolitana de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro confirmó un nuevo deceso en el asilo Perpetuo Socorro que es administrado por la alcaldía sampedrana, pero que está intervenida por las autoridades sanitarias por el brote de COVID que suma 79 contagiados y cuatro muertos. La causa de muerte fue por insuficiencia respiratoria aguda secundario.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, confirmó que el designado presidencial, Ricardo Álvarez, se convierte en el coordinador general de campaña del movimiento nacionalista “Juntos Podemos”.

El nuevo censo electoral y el documento de identificación de los ciudadanos de Honduras para los procesos electorales de 2021 no están en peligro, aseguraron autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP).

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció un periodo de socialización del nuevo Código Penal desde el lunes 25 de mayo hasta el viernes 5 de junio.

Internacional

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 332,870 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre en China, según un balance establecido por fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 5.1 millones de casos en 196 países o territorios.

Un avión Airbus A-320 de la nacional Pakistan International Airlines se estrelló este viernes en Pakistán con 99 pasajeros y ocho tripulantes a bordo en una zona residencial de la meridional Karachi cuando se disponía a aterrizar.

Joe Biden, aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, atizó la controversia este viernes al decir a un conductor de radio afroestadounidense que "no es negro" si pensaba apoyar al mandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre. Inmediatamente, el equipo de campaña de Trump, con quien se espera disputará la Casa Blanca, lo acusó de racismo.

El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que no se vende ni se rinde, luego de que Estados Unidos aplicó sanciones económicas personales al jefe de las Fuerzas Armadas, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por supuestos actos de corrupción y por ayudar a "silenciar" las voces prodemocráticas en el país centroamericano.



Deportes

El torneo Clausura-2020 del fútbol mexicano ha sido cancelado definitivamente por la Liga MX (primera división) este viernes debido a la contingencia sanitaria establecida en México por la pandemia de Covid-19. "La Asamblea Extraordinaria de la Liga MX acordó concluir anticipadamente el torneo Clausura 2020 en sus ramas varonil y femenil", informó la primera división en un comunicado. Los dos torneos de liga habían sido suspendidos el pasado 15 de marzo cuando disputaron la décima jornada.

Tras el éxito del documental 'The Last Dance' sobre Michael Jordan y la dinastía de los Chicago Bulls, la cadena ESPN anunció este jueves que producirá otra serie sobre la superestrella del football americano Tom Brady, que lanzará en 2021. El mariscal de campo, todavía en activo a sus 42 años, será coproductor y protagonista del documental "Man in the arena" (El hombre en la arena), que tendrá nueve capítulos.

