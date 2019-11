Podcast: Dieta emocional: Cómo bajar de peso y aprender a quererse al mismo tiempo

Redacción.



Aunque no parezca, los psicólogos y nutriólogos tienen algo en común; y es que ambos expertos en el tema de la salud están de acuerdo en que para bajar de peso se debe iniciar una dieta, tanto alimenticia como emocional.



¿Una dieta emocional, qué es eso? El gurú de la salud, Deepak Chopra, asegura en su último libro, "What Are You Hungry For?" ("¿De qué tienes hambre?"), que nuestras cinturas se ensanchan porque comemos para llenar un vacío emocional.



De acuerdo al médico de origen indio, pensamos que estamos hambrientos de comida. Pero realmente lo estamos de otras cosas: amor, atención, aprobación, entre otros.



En esta edición del Podcast #EsTrending queremos compartir una experiencia personal, de cómo una dieta emocional puede ayudar a bajar de peso, siempre de una forma saludable.



Identificar nuestras necesidades interiores, aprender a expresarlas y entrenar la mente para mantener una actitud positiva es fundamental para conseguir resultados de éxito en vida.