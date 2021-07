Buscar pareja, ¿Qué hago mal?

SAN PEDRO SULA.

Según la psicóloga Pilar Conde, buscar pareja es un asunto que preocupa a muchos hombres y mujeres, de entre 30 y 55 años, que acuden a su consulta. Todas las personas, explica esta experta, tenemos una necesidad importante de filiación, contacto emocional con las personas que nos rodean, amigos, familia, pareja.



Y las que no lo consiguen padecen un estado común de tristeza, aislamiento, e incluso depresión, asociados a una «soltería impuesta». Son personas que asocian la relación de pareja y la formación de una familia con un proyecto de vida.



“Si, finalmente, él o ella consideran que su soledad sentimental se debe a factores relacionados directamente con sus propias características inmodificables, como pueden ser el físico, su personalidad o su intelecto, estos individuos se convierten en vulnerables a la depresión».



En los de treinta y pico suele suceder que lo han intentado varias veces sin éxito. En esta franja “los hay que tienen muy claro que sus planes de vida pasan por tener pareja y creen que ya deberían haberlo conseguido”, e indefectiblemente piensan que hay algo que no están haciendo bien.



La situación puede agravarse, según la psicóloga, con una bajada e incluso la pérdida de la autoestima, lo que lleva a considerar a esos «solteros a la fuerza» que las cosas no van a cambiar o que, al menos, ellos no pueden hacer nada para cambiarlas.



De esta manera, abandonan la búsqueda de pareja y, por lo tanto, la posibilidad de encontrarla.



“No es tanto cómo se accede a la pareja, sino la manera en que se establece esa relación y en base a qué se consolida”. A veces se trata más bien de un tema de personalidad y “aquí sí podríamos, con prudencia, generalizar: los narcisistas, histriónicos, evitadores y personas con rasgos desconfiados tienen más problemas para encontrar pareja estable».



Buscar pareja: algunos consejos

Para todos aquellos que tienen dificultades en buscar y encontrar pareja, Pilar Conde, recomienda seguir los siguientes pasos:



•Antes de encontrar pareja y comenzar una relación seria, siéntete feliz contigo mismo.



•Quiérete y acéptate como eres; pon el foco en mejorar aquello que es importante para ti.



•Respeta la vida que querías tener antes de conocer a tu pareja, tus amigos, familia, ocio, hobbies, expectativas.



•Defiende y respeta tus derechos personales, así como los derechos de tu pareja.



•El que una persona decida estar con nosotros no depende solo de lo que hagamos o cómo seamos, por lo que no hagamos más de lo que realmente nos define.



• Y, sobre todo, no tengas miedo a que alguien no quiera estar contigo: no podemos gustar a todos.



“Si queremos encontrar a alguien tenemos que realizar acciones que nos dirijan hacia ese objetivo. Por lo que cuando conozcas a alguien, ajusta expectativas, sobre todo con el tiempo y lo que significará si la relación no llega a desarrollarse como queríamos”.



Reitera Conde que es muy importante tener la habilidad de sentirse bien con uno mismo, la realidad es que vamos a estar siempre con nosotros mismos y no sabemos lo que puede depararnos la vida.