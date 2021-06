Cuidar el corazón en pareja

SAN PEDRO SULA.

Una encuesta ‘en línea’ efectuada por este centenario complejo sanitario a 1.000 adultos mayores de 18 años, muestra que a dos tercios de los estadounidenses que se encuentran en una relación de compromiso les preocupa la salud cardíaca de sus parejas.



Asimismo, el 60 % de los encuestados afirma que les motiva llevar un estilo de vida saludable para el corazón, o cardiosaludable, pensando más en sus parejas que en ellos mismos. Esta motivación la expresan el 67 % de los hombres y el 52% de las mujeres.



Esta encuesta analizó cómo afectan las relaciones a la salud del corazón y se efectuó como parte de la campaña de educación al consumidor ‘Love your Heart‘ (“Ama tu corazón”) del Instituto Cardíaco y Vascular de la Clínica Cleveland.



Ama tu corazón, ama su corazón

Según esta investigación, la mayoría de los estadounidenses que tienen relaciones de compromiso buscan su principal motivación en sus parejas.



Un 83 % de los encuestados estuvo de acuerdo en que, si su pareja adoptaba una dieta saludable para el corazón, también la adoptarían, y el 57 % dijo que era más probable que hicieran ejercicios con su pareja que en solitario.



“Sabemos que las emociones fuertes pueden afectar el corazón, aunque solo sea temporalmente”, según el doctor Samir Kapadia, presidente de Medicina Cardiovascular en CC.



De hecho, los médicos señalan que existe un “síndrome del corazón roto”, llamado miocardiopatía de Takotsubo, que es una respuesta al estrés emocional repentino, pero es raro, según CC.



“En cambio, las parejas pueden tener un impacto en la salud cardíaca del otro miembro de la relación a largo plazo”, asegura. En una recomendación que es aplicable no solo a los estadounidenses, entre quienes se efectuó la encuesta, sino a las parejas de todo el mundo, Kapadia les aconseja que adopten juntos hábitos que sean saludables para el corazón.



Una mayoría de hombres que mantienen una relación de compromiso (78 %) dijeron en la encuesta que sus parejas tenían una influencia positiva en la salud de su corazón, y un 67 % de las mujeres manifestaron percibir esta misma influencia por parte de sus parejas masculinas.



Reconoce que la pareja también puede tener una influencia negativa, ya que alrededor de dos tercios de los estadounidenses que tienen relaciones señalan que permiten, o su pareja les permite, mantener hábitos cardíacos poco saludables.



Por ejemplo, muchas más personas dijeron que probablemente verían un programa de televisión con su pareja (66 %) en lugar de que hacer ejercicios juntos (46 %).



Tres cambios cardiovasculares para dos

El doctor Nicholas Ruthmann, cardiólogo de la Clínica Cleveland, describe a Efe tres cambios sencillos en el estilo de vida que una pareja puede adoptar para seguir “amando sus corazones” y convertirse en una “pareja cardiosaludable”:



Manténgase activos juntos

Ruthmann recomienda apoyarse en la pareja para aumentar la motivación de involucrarse forma regular en la actividad física, cuyos beneficios cardíacos son numerosos y conocidos.



“Aunque la pandemia lo ha dificultado en extremo, les digo a mis pacientes que hagan cualquier actividad que les guste y les divierta, ya sea hacer ejercicio juntos en un gimnasio público, jugar al fútbol con amigos o ir a bailar”, apunta. Ruthmann aconseja hacer ejercicio juntos la mayoría de los días de la semana, y seguir haciéndose responsables el uno del otro a medida que avancen en el camino de llevar un estilo de vida activo.



Aliméntense juntos de manera sana

Este cardiólogo sugiere conversar en pareja sobre la dieta compartida, discutir qué alimentos cardiosaludables son los favoritos de cada uno y cómo incorporarlos a comidas preparadas y a bocadillos, y planificar con anticipación una lista de comidas buenas para la salud cardiaca para no distraerse con otras que no lo son al hacer la compra.



“Una dieta saludable para el corazón debe centrarse en incorporar una variedad de frutas y verduras, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa y carnes magras”, recalca Ruthmann. Recomienda a sus pacientes que opten por los alimentos cardiosaludables siempre que puedan, incluso al comer fuera de casa, aunque sin renunciar a otros alimentos que les gusten a ambos y les resulten atractivos por su sabor, consumiéndolos con moderación y concentrándose en controlar el tamaño y cantidad de las porciones y el total de las calorías consumidas.



Reduzcan su estrés, juntos

Señala que el ejercicio físico es una de las formas más importantes de eliminar estrés mental y emocional y anima a sus pacientes a apoyarse en su pareja para reducirlo, pasando tiempo de calidad juntos, ya sea compartiendo risas, escuchándose mutuamente o abrazándose.



“Incorporar a la vida diaria compartida algunos cambios sencillos que sean saludables para el sistema cardiovascular y que ambos miembros de la pareja puedan realizar y disfrutar, es algo que beneficiará a ambos corazones y que estos órganos ‘amarán’ de verdad”, concluye el doctor Ruthmann.