¿Es importante tener discusiones de pareja?

SAN PEDRO SULA.

Adaptarse y aceptar lo que nos separa de nuestra pareja no es una tarea sencilla. Las discusiones que se dan en una relación pueden ocasionarse por problemas de convivencia, la llegada de un hijo, la organización de la vida familiar, problemas económicos, enfermedades o incluso cuando se empieza a pasar más tiempo juntos, como durante las vacaciones o la jubilación.

En cualquier caso, nuestro contexto, educación y personalidad también determinan nuestra forma de entender una relación y la convivencia en pareja, e incluso hacernos incompatibles con algunas personas.



La pasividad, la agresividad, la crítica y el desprecio o una actitud defensiva constante son comportamientos que van socavando la relación hasta convertirla en un campo de batalla diario en el que la pareja es incapaz de comunicarse y empatizar con el otro.



Según Carme Sánchez, sexóloga y co-directora del Instituto de Sexología de Barcelona (InSexBcn), uno de los principales problemas cuando discutimos es que nuestra extremada competitividad provoca que queramos “ganar en todo, en lugar de llegar a acuerdos”.



Sánchez reconoce que “a las personas no se nos enseña a negociar desde pequeños”, por lo que es difícil que, cuando convivimos con alguien, sepamos comprenderle, comunicarnos e intentar llegar a un punto intermedio, si no compartimos las mismas opiniones en cuestiones que afectan a la relación.



¿Por qué discutimos?

“Es importante intentar encontrar una persona que comparta el mismo estilo de vida que nosotros, que tenga unos valores parecidos y que comparta nuestros planes de futuro”, razona la terapeuta.

Sin embargo, recuerda que un error muy común es tener unas expectativas demasiado altas respecto a lo que debe ser una relación o cómo debe ser nuestra pareja. “Le pedimos demasiado, queremos que cumpla todos nuestros requisitos y olvidamos que hay que respetar la voluntad de cada uno”.



Según Sánchez, disentir en nuestras preferencias no significa que tengamos que renunciar siempre a ellas. La experta aclara que se trata de buscar alternativas y puntos de encuentro: por ejemplo, si a uno de los dos le gusta mucho viajar y al otro no, el primero puede hacer esos planes con sus amigos contando con la comprensión y el respeto del otro.



“Otro problema es que, a veces, las personas no explicitamos lo que nos gusta: a lo mejor hay cosas que para nosotros son muy importantes y no las decimos y luego pretendemos hacerlas con nuestra pareja”, señala.

Si ninguno de los dos ha sido capaz de ceder en este terreno y pensamos que lo que estamos discutiendo es vital para nosotros, Sánchez aclara que “a lo mejor, lo que ocurre es que tienen muy poco en común, pese a lo que pudiésemos creer al principio de la relación”.



Ceder o no ceder

“Nadie puede ganar del todo y nadie puede perder del todo. Hay cuestiones que están dentro de los valores de cada uno y a lo mejor no quieren pasar por ahí: hay temas que no son negociables para nosotros y no está mal que nos plantemos”, afirma la terapeuta.

“Una vez vino una pareja a mi consulta que discutía porque él quería hacer un intercambio de parejas y ella no, porque no entraba dentro de sus valores. Para él era muy importante y pensaba que ella era una anticuada. Al final, se resolvió cuando la mujer decidió dejar que él lo hiciese si quería, pero sin ella”, añade.



Según Sánchez, las parejas no suelen entender que cuando queremos o no queremos algo, normalmente, tenemos que dar otra cosa a cambio. La sexóloga recuerda que no es cuestión de “comprar” a nadie, sino que, para llegar a acuerdos, cada parte tiene que renunciar a algo o compensar al otro de alguna forma.



“El problema sobreviene cuando una de las partes siempre ha cedido y decide que quiere cambiar: el otro no lo entiende. Para una pareja que lleva 20 años juntos y nunca ha negociado será difícil empezar a hacerlo, por eso, muchos acuden a un profesional”, indica.



La psicoterapeuta señala que la sensación de ceder demasiado desgasta la relación afectiva y va creando un poso de malestar, marcado por rencillas que se acumulan, por eso, “ser capaz de negociar es la clave para la supervivencia de una pareja”.



Pedir perdón es otra de las cuestiones más espinosas de las discusiones, porque, normalmente, nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. La experta advierte que, si sabemos que nos hemos confundido, debemos disculparnos siempre. “El pedir disculpas con sinceridad y sin justificación ni excusas puede provocar que una pareja se recomponga”, recuerda.



Preparar la convivencia

Los problemas cotidianos que surgen durante la convivencia, por pequeños que parezcan, también pueden desgastar mucho una relación.



Cuando nos vamos a vivir con nuestra pareja, queremos afrontar con optimismo e ilusión el paso que hemos dado y pensamos que todo va a fluir gracias a nuestra voluntad. Según la especialista, esto nos hace olvidar la importancia de establecer unas reglas de convivencia desde el principio, hacer un cuadrante con las tareas de la casa y “comprar todos los electrodomésticos posibles” para evitar discusiones sobre quién y cómo se friegan los platos.



“A veces entran en conflicto parejas que en sus casas han visto situaciones diferentes: si estás con alguien que ha crecido con muchos privilegios y está acostumbrada a no hacer nada, lo sufrirás”, indica Sánchez.



La especialista advierte que también hay que tener esto en cuenta a la hora de educar en valores a los niños, porque que “todo el mundo tiene que hacer de todo” es algo que se aprende en casa.



¿Puede esto ocasionar la ruptura? La sexóloga resume que cuando la convivencia no es buena o no cumple nuestras expectativas, puede ser un indicativo muy fiable de que debemos dejar una relación.