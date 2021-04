Cuando la inteligencia te enamora es que eres sapiosexual

SAN PEDRO SULA.

Sapiosexual es el término que se emplea para designar a todas aquellas personas cuyo principal motor de atracción hacia los otros es la inteligencia. Este concepto tan curioso, y probablemente desconocido para muchos, proviene de la palabra sapiens cuyo significado es 'sabio'.

Los sapiosexuales son personas que se aburren fácilmente y prestan poco atención aquello que les resulta recurrente o repetitivo, y que precisamente por esa razón, se sienten atraídos solamente por aquellas personas con las que pueden mantener conversaciones inspiradoras y con las que aprender algo nuevo.

Es decir, se activan emocionalmente ante estímulos innovadores, sin embargo, esta activación que se produce inicialmente solo por lo mental, posteriormente comienza a extenderse a otras áreas como el físico o lo erótico.



Esta atracción puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, no entiende de géneros. Aunque es cierto que, según expertos, suele ocurrir más entre mujeres, o al menos, ellas tienen más tendencia a expresarlo y reconocerlo con mayor facilidad.

¿A qué se debe esto?. Pues a que las mujeres no son tan visuales como los hombres y, en muchas ocasiones, no necesitan de más estímulos que la inteligencia para enamorarse.



No obstante, el hecho de que sea más probable entre mujeres no significa que elijan a los hombres más inteligentes por una buena conversación o descubrir nuevos conocimientos, sino porque quizá una pareja con este perfil tiene más posibilidades de contar con más recursos económicos o una mejor carrera profesional que otros.



La atracción por la inteligencia.

Muchos no terminan de creerlo firmemente pero es cierto (y está comprobado) que el cerebro es nuestro principal órgano sexual, por encima de los genitales e incluso la piel. Por eso, la inteligencia despierta en muchos casos un deseo que posteriormente se transforma también en una atracción física. Para el sapiosexual el mayor juego sexual que existe es una buena conversación. Curioso, ¿verdad? Además, saben cómo dejar el misterio para el final a través de la llamada inteligencia erótica.



Ahora bien, este tipo de atracción puede conllevar también algún tipo de problema a la hora de comenzar relaciones o con tu pareja, sobre todo, para aquellas personas bastantes inseguras. Por ejemplo, una persona con baja autoestima puede sentirse atraída por alguien que creen que es inteligente por el simple hecho de que consideran que ellas no lo son.



El término de sapiosexual se ha puesto de moda en los últimos años, especialmente, por la llegada y fuerza de las redes sociales. Las redes buscan continuamente etiquetar a las personas a través de distintos estereotipos y prejuicios, por eso, la atracción sexual por la inteligencia de los demás es una manera diferente de comenzar a entablar una relación con otra persona.



Seducción por las palabras.

El sapiosexual se deja seducir en primer lugar siempre por la palabra. Les gusta mantener diálogos en los que salir con algo nuevo aprendido y que les estimulen a comenzar algo novedoso en sus vidas, conversaciones que nos les dejen indiferentes.

Huyen continuamente de la superficialidad y encuentran siempre el amor en el interior de las personas, aunque una cosa no quita la otra, y por supuesto que también tienen en cuenta otros parámetros como el físico o la personalidad pero como algo secundario.

Esta nueva tendencia, es otro aspecto que se debe incluir junto al resto de criterios que empleamos para elegir qué factores debe tener una persona para que sea nuestra pareja o tener relaciones.



Características de los sapiosexuales.

Algunos de los rasgos más característicos de un sapiosexual son los siguientes:

-Rechazan la rutina.

-Se sienten completamente atraídos por lo nuevo.

-Les despierta más excitación la inteligencia y una buena conversación que el contacto físico.

-Buscan continuamente nuevas experiencias y están abiertos a nuevos retos siempre.

-Se alejan de lo superficial y buscan el deseo en la inteligencia erótica.

-Les encanta debatir y todo aquello que les genero nuevos conocimientos.

-Son personas muy creativas y curiosas.



Conociendo toda esta información, a modo de conclusión, debemos mencionar que aquellas personas que cuentan con un carácter frágil, baja autoestima o son muy inseguras con todo suelen ser las que más se fijen en este rasgo en los demás, ya que al estar con ellas les aporta una mayor seguridad en sus vidas, e incluso involuntariamente, llegan a idealizarlas creando una relación muy dependiente del otro.

¿Por qué? Porque aprenden a quererse a ellas mismas mediante el valor que le proporciona su pareja. Este tipo de relaciones puede llegar a ser muy perjudiciales si no se se sabe controlar desde un principio.



Por último, hay que tener en cuenta que para muchas personas la sapiosexual puede llegar a ser discriminatoria en las relaciones, ya que parece que si no tienes temas de conversación interesantes estás relegado a un segundo plano. Un dato que puede dejar en desventaja a las personas más vergonzosas que, a pesar de ser brillantes les pueda costar más expresarse o mostrarte tal cual son.