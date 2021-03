¿Qué tipo de pareja tienes?

SAN PEDRO SULA.

Robert Sternberg es un prestigioso psicólogo, investigador y profesor en la Universidad de Yale que ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre las relaciones de pareja. Es el autor de la teoría del “triángulo del amor”.

Para Sternberg mantenemos relaciones de pareja según tres conceptos fundamentales: la pasión, la intimidad y el compromiso. La pasión es el sentimiento más rápido, tanto por cómo surge como por la inmediatez con la que puede desaparecer. La intimidad tiene un grado medio de inmediatez, puede prolongarse un poco más en el tiempo que la pasión. El compromiso es gradual, se adquiere después de cierto tiempo de relación y no desaparece con rapidez.



La teoría del triángulo del amor de Sternberg sostiene que para que en una pareja exista verdadero amor deben cohabitar la pasión, la intimidad y el compromiso, aunque según el tiempo que dure ese vínculo puede atravesar diferentes fases.



La pasión está representada por el deseo sexual o romántico, es intenso y suele buscar la conexión física y emocional con la otra persona. La intimidad es el conocimiento que tenemos de la otra persona, la confianza que depositamos en ella y lo que sabemos: sus gustos, inquietudes, necesidades.



El compromiso es la voluntad de mantener la relación, aparece un sentimiento de responsabilidad para con la relación y un deseo de mantenerlo en el tiempo más allá de las adversidades.



Las siete clases de pareja según el triángulo del amor

La teoría de Sternberg tiene una interpretación sencilla, según el factor que predomina en la pareja (en ese momento), y tiene siete posibles estadíos.



1- Relación de cariño

Es un vínculo en el que predomina la intimidad entre dos personas pero no existe ni la pasión ni el compromiso. Son relaciones que pueden mantenerse en el tiempo pese a que no existe un compromiso formal de hacerlo.



2 - El encaprichamiento

Es la relación apasionada, suelen ser vínculos cortos porque no existe ni la intimidad ni el compromiso, son amores fugaces o a primera vista. Pueden ser parejas en las que existe química y mucha intensidad pero no se conocen verdaderamente ni hay interés en hacerlo.



3 - Amor vacío

Esta etapa es frecuente en parejas que llevan mucho tiempo juntas, ya no sienten pasión, ni buscan intimidad con la otra persona pero se mantienen unidas por algún compromiso formal, los proyectos en común, los recuerdos, o los hijos en parejas jóvenes. En ocasiones es solo una etapa que da paso a otra.



4 - Amor romántico

Son las parejas que de las historias de amor del cine, idilicas por donde las mires. Hay en ellas tanta pasión como intimidad, sin embargo, no llegan al compromiso por distintos motivos.

En muchas parejas, el amor romántico es el del inicio, cuando todo es color de rosa y nada puede separarlos. La primera adversidad pone a prueba este tipo de relación, si se mantiene, probablemente pase a la siguiente etapa, de lo contrario solo quedará como un bonito recuerdo.



5 - Amor sociable o de compañía

En este tipo de amor hay intimidad y compromiso, pero le falta pasión. La pareja disfruta de la compañía mutua aunque no haya deseo sexual, suele ser la forma de amor que adoptan las parejas maduras.



6 - Amor fatuo

En esta relación los componentes que predominan son la pasión y el compromiso pero no hay intimidad. El deseo sexual los hace permanecer juntos, incluso a comprometerse mutuamente a mantener el vínculo, pero suelen ser parejas conflictivas en las que predomina la desconfianza.



7 - Amor consumado

Para Sternberg el amor consumado representa el ideal del amor porque reúne la pasión, la intimidad y el compromiso. Es un vínculo tan difícil de encontrar como de mantener, pero existe y es posible.