Hábitos de cómo liberar endorfinas para conseguir ser más feliz  

SAN PEDRO SULA.

¿Ha oído hablar de las endorfinas? Junto con la serotonina, la dopamina y la oxitocina conforman lo que algunos han bautizado como el 'cuarteto de la felicidad'.

Y es que estas hormonas tienen parte de la culpa de que tengamos una placentera sensación de bienestar. Sin duda, las endorfinas tienen una misión importante: hacernos sentir felices. Hay distintas actividades que ayudan a segregarlas para conseguir este objetivo tan deseable, como nos cuentan los expertos.



¿Qué son las endorfinas?

“En síntesis, las endorfinas son un grupo de hormonas o de sustancias químicas segregadas por el cerebro y el sistema nervioso central que actúan como neurotransmisores y son conocidas como las hormonas del placer", nos detalla la psicóloga Pilar Guerra, que nos explica, además, que a nivel psicológico, cumplen varias funciones.

"Por un lado, interactúan con los receptores en el cerebro, ejerciendo como analgésico y, por tanto, reduciendo la percepción del dolor. En general, las endorfinas también generan la sensación de placer y bienestar, provocando una sensación positiva en el cuerpo, similar a la de la morfina.

Y, en particular, también ayudan a aumentar el deseo en las relaciones sexuales, a regular el apetito y a fortalecer el sistema inmune, aumentando su defensa frente a microorganismos del exterior”, nos cuenta.



¿Para qué sirven?

“Son la manera en la que el organismo va a hacer frente sobre todo al dolor y al estrés, porque el alivio del dolor que se puede experimentar por la liberación de endorfinas va a ser mayor que el que se consigue con la morfina. Además de tener un efecto analgésico tiene por otro lado un efecto de bienestar, de euforia, alegría”, nos cuenta por su parte Marisa Caban, Fisioterapeuta experta en Psiconeuroinmunología (PNI), de GrupoLaberinto.



¿Cómo liberar endorfinas?

Hay diferentes actividades que nos ayudan a liberar endorfinas. “La podemos producir no sólo cuando tenemos dolor, sino cuando tenemos un estado de excitación mental porque algo nos hace mucha ilusión, también cuando tomamos picante, chocolate, cuando nos enamoramos, con la risa, con la vida social…En el sistema nervioso central suprime y evita la producción de gaba, lo que aumenta la producción y acción de la dopamina, que es el neurotransmisor asociado a la recompensa: por eso las endorfinas nos generan la sensación de desear volver a sentir lo mismo”, nos cuenta la experta de GrupoLaberinto.



“Son muchas las actividades del día a día que ayudan a la liberación de endorfinas”, nos cuenta Pilar Guerra, que nos las resume en las siguientes:



Una de ellas es el deporte. No es necesario hacerlo todos los días, con practicarlo dos veces por semana ya aumenta considerablemente los niveles de esta sustancia. "¿Acaso no has sentido alguna vez euforia después de practicarlo o el placer que produce la ducha de después?

Sin embargo, tampoco es necesario un movimiento excesivo, también ejercicios relajantes que empleen técnicas de relajación como yoga, meditación o un masaje pueden ser grandes aliados para la generación de endorfinas.

O incluso un buen paseo por la naturaleza, salir a respirar aire fresco, tumbarnos en una playa o en el césped o hacer un picnic en el campo, son actividades que requieren un contacto con la naturaleza, que nos llenan de energía y de bienestar", añade Pilar Guerra.



Dar rienda suelta a las muestras de cariño

Las muestras de cariño ya sea en forma de caricias, de abrazos o besos también ayudan a generar endorfinas, debido a su combinación con la liberación de feromonas, promoviendo una mayor sensación de placer, bienestar y felicidad.

"Y un escalón más arriba, las relaciones sexuales son una de las actividades que más consigue aumentar la liberación de endorfinas. En la cima, el amor y enamorarse producen las mayores sensaciones de felicidad, euforia y placer, gracias la gigantesca liberación de endorfinas que produce el enamoramiento", nos cuenta la psicóloga.



Conseguir cumplir nuestras metas

Además, logros personales o laborales o, en general, llevar a término metas propuestas son fuente una gran satisfacción y, en consecuencia, liberan endorfinas que aumentan nuestro bienestar. También en el día a día el sentido del humor es muy importante en este proceso. La simple acción de reír o, incluso sonreír, contribuye a aumentar nuestro estado de ánimo y aportarle mayor felicidad.



Hábitos saludables

Pilar Guerra nos cuenta que otros métodos para generar endorfinas de forma natural están nuestra alimentación y nuestro descanso.

Los dulces, las legumbres, la comida picante, así como alimentos ricos en Vitamina C y B y Omega 3 contribuyen naturalmente a crear sensaciones de placer gracias a la liberación de endorfinas. Además, unos buenos hábitos de sueño aumentan las actitudes positivas y la energía que se necesita para el correcto funcionamiento de nuestro día.