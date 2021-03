Cuidado con las apps para ligar

SAN PEDRO SULA.

Aunque la pandemia de Covid-19 ha cambiado los procesos sociales entre los adolescentes es importante saber: las redes sociales no son el sustituto ideal y es necesario tener cuidado con ellas, advierte el psicólogo López.

"Una red social jamás va a poder cubrir esto porque en un estado, en una foto, en un video me puedo mostrar feliz y pleno, cuando tal vez no me sienta realmente así. Es cuando estoy en la compañía del amigo que noto cómo está de ánimos y le puedo preguntar qué le pasa. Ahí es más difícil fingir".

Es más, expresa, la gente hallada en las plataformas digitales puede no tener la edad ni las intenciones que dice. La exposición del joven al ciberacoso y la pornografía es real, por lo que urge tanto al adolescente como al papá de familia a tomar precaución.

Mientras que redes y apps para conseguir citas como Tinder, Bumble y OkCupid solicitan que sus usuarios tengan 18 años o más, plataformas como Facebook, Twitter e Instagram admiten a adolescentes desde los 13.

Y TikTok dice tener una "experiencia más limitada" para chicos menores de esa edad.

Por todo esto, el consejo del especialista López es permitir que el chico o la chica socialice en persona, pero con responsabilidad.

"Aunque sea una reunión con una persona, o un grupo pequeño de amigos, pero sí es importante ver a la gente. Tal vez los chicos se pueden juntar y platicar, con la sana distancia y el cubrebocas", indica.