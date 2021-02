Alimentos afrodisíacos que encienden la pasión

SAN PEDRO SULA.

Los investigadores han estudiado algunos de estos y no han encontrado relación entre comerlos y tener mejor sexo, salvo el placer de consumirlos. Algunos, incluso, pueden poner en riesgo tu salud si abusas de ellos.



Estas son algunas de las conclusiones del estudio de la doctora Elizabeth West y el doctor Michael Krychman, del departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de California, en Irvine (EE.UU), tras haber revisado los afrodisíacos más populares.



-Chocolate: no es afrodisíaco

Empecemos por el más socorrido: el chocolate. ¿Tiene o no tiene efectos afrodisíacos? La ciencia dice que no.

La feniletilamina que contiene (la misma sustancia que segrega el cerebro enamorado y a la que se le ha llamado 'droga del amor') puede aumentar los niveles de endorfinas y serotonina y hacernos sentir bien. Pero no tiene un impacto directo en nuestro deseo sex



-Ostras: tampoco lo son

Otro clásico en la cocina afrodisíaca: las ostras. Lamentablemente, tampoco tienen ninguna propiedad que aumente el deseo.

Ahora bien, la sensualidad de su olor, sabor y su textura sí pueden ayudar a despertar la pasión o, al menos, hacernos disfrutar de una deliciosa y romántica cena.



-Ginseng: te da energía

Algunas investigaciones han visto que el extracto de ginseng rojo coreano podría ayudar a tratar la disfunción eréctil. También podría ser útil para mejorar la función sexual de mujeres menopáusicas.

Sin embargo, son necesarios más estudios por lo que tampoco podemos concluir que tenga un poder afrodisíaco.



No está recomendado si se han padecido enfermedades relacionadas con la exposición a estrógenos (por ejemplo, cáncer de mama hormonodependiente) o si se sufre hipertensión. Y tampoco se puede abusar de él. Una dosis excesiva puede producir agitación e insomnio.



-Maca: podría ser un buen estimulante

Parece que esta raíz, la maca andina, podría tener utilidad para recuperar el deseo sexual y la excitación o aliviar los síntomas de la menopausia como los sofocos. También se necesitan más investigaciones para confirmarlo.

Se trata de un ingrediente natural pero no por ello inocuo, por lo que es conveniente preguntar al médico o al farmacéutico si hay alguna contraindicación y cuál es la dosis necesaria.



-Miel: muy dulce... pero no es afrodisíaca

La miel tampoco es un estimulante sexual, aunque antiguamente se creía que sí lo era. Sin embargo, no es más que un alimento altamente energético. Por otro lado, existe un tipo de miel que se vende en Turquía, la 'miel loca' (mad honey) que promete (falsamente) ser un potente afrodisíaco.

Hay que tener precaución con ella puesto también puede ocasionar otros problemas de salud, e incluso, darnos algún disgusto si se abusa de ella.



-Ginkgo biloba: si lo tomas, con precaución

Estudios médicos han asociado el extracto de ginkgo biloba con una mejora de la respuesta sexual en pacientes que tomaban fármacos inhibidores de la recaptación de la serotonina, un tipo de antidepresivo.

Sin embargo, estudios posteriores no han hallado efectos significativos y los expertos insisten en que el manejo de los efectos secundarios de estos fármacos requiere un abordaje multidisciplinar. También hay que tener cuidado con esta planta y no tomarla sin consultar antes.

Puede interactuar con otros fármacos y potenciar o disminuir su efecto. Asimismo, no está indicado en mujeres embarazadas, lactantes, pacientes con riesgo de sangrados o si se sufren ataques epilépticos.



-Azafrán: estimulante, pero leve

La medicina popular también ha otorgado efectos afrodisíacos al azafrán. Y la ciencia ha observado algún efecto beneficioso. Por ejemplo, se ha visto que puede ayudar a pacientes con disfrunción eréctil y que podría estimular, levemente, el apetito sexual, según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Guelph (Canadá). Hay que recordar, no obstante, que ningún alimento, por sí solo, puede tener un efecto 'milagroso' en la salud.



-Canela: parece que no... ¡pero está tan rica!

La canela es conocida como una de las especias más afrodisiacas. Sin embargo, no hay ningún estudio que avale su eficacia. Ahora bien, sí se ha visto que es un buen alimento antioxidante, además de dar sabor y un aroma delicioso a los alimentos.