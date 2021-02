Consejos para celebrar San Valentín en casa

SAN PEDRO SULA.

En el día de San Valentín, el amor es el principal protagonista. Y por ello, son muchas las parejas que deciden realizar algo especial. Aun así, este año cambiará a raíz de la pandemia muchas personas deciden celebrarlo en sus casas. Esto, sin embargo, no es ningún impedimento para que una pareja disfrute de su amor. Por ello, aquí vienen una serie de ideas y ejemplos sobre cómo vivir un día tan especial:



Decorar la casa.

Esta es una de las opciones más comunes. Las velas aromáticas en la entrada de la casa para recibir a la pareja y crear un clima íntimo y especial es una idea estupenda para la ocasión. Algo a lo que se le puede añadir unas notitas románticas por distintas zonas de la casa. Y finalmente, se recomienda decorar también el dormitorio. Los pétalos de rosa sobre la cama son un clásico que dará romanticismo al ambiente.



Cena romántica.

Tan sólo se necesita una buena receta y algunos ingredientes para vivir una de las veladas más emocionantes en pareja. En caso de no ser bueno con la cocina, bastará con algo sencillo. Lo importante es la intención y el cariño con el que se hace, algo que seguro que la pareja valorará. Sin embargo, el postre es algo que no puede faltar. Por ejemplo, fresas con nata o una tarta casera serán buenas opciones.



Plan con los niños.

El día de los enamorados no tiene por obligación dejar a los hijos de la pareja fuera de cualquier plan que se lleva a cabo. Por lo que, esta opción también puede ser contemplada. Algunas ideas como preparar una cena todos juntos en el salón o ver una película juntos son una buena forma de celebrar el amor que existe entre la pareja, fruto de la cual han surgido esos hijos.



Recordar lo vivido.

San Valentín es también un buen momento para repasar aquellas maravillosas experiencias que se ha vivido junto a la pareja. Por eso, no hay mejor regalo que un álbum de fotografías donde se puedan ver todos aquellos momentos especiales pasados. Por ejemplo, los viajes, el primer beso, la boda en caso de estar casados, la primera Navidad juntos, una velada con otros amigos, las fotografías de los hijos...Son muchas las empresas que se encargan de crear originales álbumes a modo de regalo para este día.



Concierto.

Hoy en día y gracias a las nuevas tecnologías existe la posibilidad de disfrutar de un concierto sin salir de casa. Muchos artistas famosos cuentan con sus conciertos en DVD, por lo que elegir el favorito de la pareja y ponerlo mientras ambos disfrutan de una agradable velada y un buen vino es una idea brillante. Además, también se puede recurrir a la opción de poner una buena música de fondo o ver una película romántica junto a la pareja para celebrar San Valentín.



Baño relajante.

En ocasiones, la rutina impide que se pueda disfrutar como se querría con la pareja. Por ello, el día de San Valentín es la excusa perfecta para tomarse ese tiempo y por ejemplo, disfrutar de una baño relajante junto a la pareja. Llenar la bañera de agua y espuma, poner unas velas aromáticas y bajar la intensidad de la luz es todo lo que se necesita para celebrar un agradable momento de amor.



Juegos tradicionales.

Hay quienes prefieren desengancharse por un día de la tecnología y apostar por los tradicionales juegos de mesa. Algo que hará que la pareja disfrute al máximo y haga algo distinto. A su vez, también puede ser cualquier de los dos quien decida crear un juego casero con preguntas o incluso pruebas para pasar un divertido rato junto a la persona que se ama.



Ideas para decorar tu casa.

Uno de los detalles clave a la hora de celebrar San Valentín en casa es la decoración. Esta hará que los momentos que se vivan durante este día sean más especiales ya que se desarrollarán en una atmósfera cargada de amor. Por ello, existen algunos consejos a tener en cuenta:



-Velas: Son uno de los elementos indispensables para crear ambientes románticos y llenos de intimidad. Por esto motivo, no pueden faltar durante la celebración de San Valentín.

-Mesa de dulces: El día de San Valentín está muy ligado a los dulces. Por ello, dedicar un pequeño espacio o mesita a ellos puede ser una buena idea. Pasteles, cupcakes, galletas...son sólo algunos de los dulces que pueden sorprender a la pareja debido a la temática romántica que conllevan.

-Platos y cubiertos: Durante la comida o la cena, utilizar una decoración de la cubertería inspirada en el amor es un detalle fundamental y que será aplaudido por la pareja, ya que hará que la velada sea vista de manera distinta y sin duda, especial.

-Luces: Estas crean un ambiente romántico y dan la iluminación idónea para una velada en pareja. Un truco para ello, es reutilizar las luces de navidad.



Estos son sólo algunos de los aspectos que pueden tenerse en cuenta de cara a la celebración de este día, en la cual, se recomienda que no falten los corazones debido a que estos son un signo representativo de tal celebración.