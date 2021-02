Razones por la qué mi pareja nunca me presenta a sus amigos

SAN PEDRO SULA.

En cuestiones de relaciones de pareja y de amor no hay ninguna teoría escrita, y es que cada una de ellas lleva su ritmo, ya que cada una de las personas que conforman las parejas también son muy diferentes entre sí. Porque lo que funciona con una pareja o una relación no siempre funciona con otra.



Por eso no hay un tiempo ni una fecha concreta que sea la adecuada para que tu pareja se presente a sus amigos, pero principalmente siempre debes de tener en cuenta que la otra persona tiene sus motivos y razones, y sobre todo, respetar el espacio de la otra persona.



Es importante que tengas en cuenta que antes de empezar una relación los problemas están a la orden del día, ya que la otra persona no va a pensar como tú en todo, ni vuestros sentimientos avanzarán de la misma manera, de manera que siempre uno dará más que otro en el terreno de los sentimientos y el amor. Intenta no iniciar una discusión sin conocer de antemano los problemas, ya que esta puede ser la principal fricción de la pareja.



En muchas ocasiones este es el principal motivo de discusión y problemas en la relación de amor, pero verdaderamente antes de que se lo reproches y salgan palabras de tu boca de las que te puedas arrepentir, te mostramos algunas de las razones por las cuáles tu pareja puede que no quiera presentarte a sus amigos, y ojo porque no todas son malas.



No son amigos cercanos.

Hay personas que a pesar de estar todo el día rodeados de personas y ser de lo más sociable del mundo no terminan de congeniar con ellos, y se convierten en simples compañeros de diversión, amigos que están ahí para salir de marcha, pero para nada más.



Por ello a lo mejor piensa que no es muy buena idea mostrarte a estos amigos, ya que para él o ella estos no representan una parte importante de su vida, y es por eso que considera, por lo tanto, que no es muy buena idea presentártelos por lo que tú puedas pensar, porque le preocupa más tu opinión que esos amigos con los que sale de marcha.



Viven en otros países.

Hoy en día hay más posibilidades de viajar, y también de haber vivido durante algún período de tu vida en el extranjero, y este puede ser tu caso o el de tu pareja. Por eso puede que tu chico o chica haya vivido fuera de su país de origen y al volver haya perdido todas sus amistades y se sienta avergonzado en parte de contarte que no tiene amigos en su país de origen, y que sus verdaderos amigos están en el país en el que estuvo viviendo.

Por lo que antes de empezar una discusión, intenta conocer los verdaderos y auténticos motivos, de esta forma te considerará una persona madura y muy razonable y le podrás gustar mucho más.



Piensa que tú no quieres conocerles.

Muchas veces en las relaciones de pareja hay fallos de comunicación, y cosas que no nos atrevemos a decirnos en uno del otro, entre ellas, que nos presente a sus amigos, ya que, sobre todo, en el caso de las mujeres esperamos que sea el hombre el de el paso de presentarnos a sus amigos sin tener que ser nosotras quienes se lo pidamos.



Esto puede ser motivo de eternas discusiones en la pareja, y en cierto modo siempre que podamos, debemos de evitarlas, ya que como hemos repetido anteriormente cada uno tiene sus razones por las que no quiere presentar a sus amigos a otras personas, por lo que no te precipites y antes de tomar la decisión equivocada, respeta su espacio, y piensa las cosas con calma.



La relación que mantienen no es tan seria como tú pensabas.

Esta suele ser una de las razones más dolorosas, y es que cuando dos personas se encuentran en una relación y avanzan a velocidades diferentes siempre es motivo de discusión y enfrentamientos, que normalmente quedan frustrados, ya que en el terreno de los sentimientos y del amor nunca se puede obligar a nadie a querer a la otra persona.



Y es que en cierta medida para muchos hombres que su chica conozca a sus amigos se significa en cierta medida un signo de formalización de la relación, por lo que si aún no te ha presentado a sus amigos es que considera que la relación no es tan seria, dale tiempo y respeta su espacio, es lo mejor que puedes hacer en este tipo de situaciones y más si quieres a una persona.



Sus amigos son unos fiesteros.

Puede ser que a tu chico o a tu chica le de miedo presentarte a sus amigos porque son unos amantes natos de las fiestas, y por ello teme que puedas tener una mala imagen de ellos y que en consecuencia te alejes de él, creyendo que eres igual que ellos.



Su forma de actuar con sus amigos es muy diferentes.

Puede ser que le de miedo presentarse a sus amigos porque cuando esta con ellos actúa de forma muy diferente a cuando esta contigo, por tanto piensa que para evitarse los problemas es mejor no presentárteles de momento, ya que considera que esa faceta suya quizás no vaya a gustarte demasiado. De todas formas es importante que respetes su espacio y su decisión, ya que cuando él se sienta preparado dará el paso.