Cómo ayudar a tu pareja si tiene depresión

La depresión es un trastorno psicológico que puede tener múltiples causas. Se caracteriza, a nivel general y siendo un poco simplistas en su definición, porque la persona deja de tener capacidad para disfrutar. Va más allá de la tristeza, del duelo o de encontrarse una época mala en la vida.

A veces podemos ensimismarnos en nosotros mismos tras un evento de nuestra vida altamente negativo. Pero la depresión es mucho más estable y limita nuestras vidas en todos los ámbitos de las mismas.

No es, tampoco, una enfermedad que aparece de repente porque nuestro cerebro falle, sino que sus causas son tan complejas, que no es tan sencillo de delimitar. Sin embargo, lo que nos compete aquí ya no son las causas, sino el cómo ayudar a nuestra pareja a salir de ello. ¿Cuál es nuestro papel? En resumidas cuentas, tenemos que ser un apoyo. Se dice fácil, pero ¿y qué se hace para apoyar a una persona con depresión?



-No te sientas culpable: Nadie sabe cómo manejar una situación así.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que conocer nuestras limitaciones como personas humanas. Es natural que no entiendas qué ocurre, que pienses que tu pareja, simplemente, ya no es feliz contigo y por eso está así.

Es normal que no sepas empatizar con tu pareja, que te sientas mal por cómo te afecta la situación, te veas en medio de la soledad, y que no sepas qué hacer. No debes sentirte culpable, porque no sabemos afrontar la depresión de una persona cercana. Por eso, el primer paso es aceptar tus sentimientos, emociones y tus reacciones. Para saber cómo aprender a sobrellevarlo y tomar un papel facilitador para que tu pareja supere la depresión, desde la psicología se dan este tipo de consejos.



Tampoco le culpes a él o ella.

Debes tener en cuenta que todo lo que la depresión afecta a vuestra relación, no es deseado por la otra persona. No es que no te quiera o no le importes, es que la depresión no le permite tener esa empatía, se convierte en el centro de su vida y sufre mucho porque siente que no puede hacer todo lo que se espera de él o ella. Si estás dispuesto o dispuesta a ayudar a tu pareja, debes tener paciencia.

Durante un tiempo, él o ella no podrá ser ese apoyo que necesitas, por eso es importante que tengas a otras personas a tu alrededor que te ayuden, porque todos necesitamos ese refuerzo social, y no puedes cargar en soledad con todo el peso de la depresión. Es importante que le des, también, su espacio. A veces querrá estar a solas, y está bien. No debemos ser su policía ni estar constantemente pendiente de su estado de ánimo.



No eres terapeuta, sino su apoyo.

Aunque una persona con formación en psicología clínica y experta en depresión tuviera una pareja con depresión, no podría convertirse en su terapeuta. Así que no debes sentirte mal por no saber sacar a esa otra persona de la depresión. Lo que se recomienda es que la animes a acudir a una terapia, pues es la única manera en que podrá afrontarla. Es fácil que rechace esta opción, por múltiples causas. No hay que obligarla, pero sí animarla, poco a poco.



Es mejor dar la opción de ir al psicólogo, porque el psiquiatra lo asociará a "estar loco" (aunque nada más lejos de la realidad), y desde la psicología no se le incitará a tomar medicamentos antidepresivos a menos que la situación sea grave y se pida la intervención combinada con un o una psiquiatra. Puedes decirle que el profesional le ayudará, le hará volver a ser como antes, como así le ha pasado a mucha gente, y que nosotros estaremos a su lado siempre.



No la obligues a salir ni hacer nada que no quiera.

Es fácil pensar que ante la depresión, el salir, hacer actividades o reunirse con los amigos ayudará a superar el problema. Es, al fin y al cabo, una solución que ponemos cuando no nos encontramos bien anímicamente. Pero en la depresión es distinto. La persona no disfrutará, no se animará, e incluso verse rodeado de personas le hará sentirse demasiado expuesto.



En realidad, en la terapia psicológica os ayudarán a ir encontrando los momentos y las actividades idóneos para que esa persona vaya sintiéndose mejor, eso sí, poco a poco. Se irá empezando por muy pequeñas y esporádicas cosas, que dependerán de la persona. Pero se empieza con cosas para nosotros muy pequeñas, pero para él o ella muy grandes, como ver un programa de televisión, hasta decorar un espacio de la casa. Sólo la persona con depresión puede ir marcando el ritmo y la actividad, guiada por la terapia psicológica.



Celebra cada pequeño logro

Estos pequeños detalles, las pequeñas metas que se ha marcado y cumple, deben ser reforzadas. Alaba cada pequeño paso que da, para que vea que eres su mayor apoyo, y que es un proceso que hacéis juntos y, sobre todo, disfrutáis juntos.



Cuídate a ti mismo o misma.

Este es uno de los elementos más difíciles de cumplir, y está muy relacionado también con el tipo de relación que teníais antes de que se desarrollara el estado depresivo. Todas esas limitaciones que la depresión pone en la vida de la persona que la sufre, no deben extenderse a las personas de su alrededor.

No es cuestión de ignorar el problema o no atender a tu pareja cuando lo necesita, pero debes entender que no puedes dejar de lado a tu familia, tus amigos o tu trabajo por la depresión. Tu pareja no necesita tu dedicación las 24 horas, necesita tu apoyo. Y no puede percibir que tu vida se deteriore, porque se sentirá más culpable.



Mantén tus círculos sociales, sal con tus amigos y amigas, descansa, haz actividades que te gusten y cuando sientas que todo te desborda, apóyate en alguien. Sin embargo, en muchas ocasiones las parejas se conforman de manera muy absorbente, entonces en el momento en que uno de los miembros tiene un problema de este tipo, puede llevar automáticamente a que el otro se vuelve de manera exagerada.

Por eso es importante que construyamos siempre un modelo de pareja donde haya libertad, sin celos, egoísmo ni deseos de ser el centro del universo de la otra persona.



Si no cuidamos de nosotros mismos ante la depresión, es muy probable que también caigamos en un trastorno psicológico: caigamos también en la depresión, o desarrollemos problemas de ansiedad.

La pareja de la persona que tiene depresión también debería consultar con un psicólogo o psicóloga su situación. Si tu compañero o compañera está acudiendo a terapia, pide ayuda al mismo terapeuta para afrontar tú también la situación y tener pautas de actuación que os ayuden a ambos. Si, por el contrario, aún no ha comenzado a ir a la consulta, vete tú por tu cuenta para saber cómo actuar. Cuanto antes se intervenga sobre este tipo de situaciones, antes se sale de ellas.