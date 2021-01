Anuptafobia: Qué es y por qué debes tener cuidado

SAN PEDRO SULA.

La anuptafobia es un problema frecuente. Esta fobia es también llamada “el Síndrome de Susanita”, por el personaje de la famosa tira cómica, Mafalda. Se trata, básicamente, del miedo obsesivo a quedarse soltero.



Es más común en mujeres, puesto que sienten que se “les pasa el tiempo”. Hay una realidad, y es que ellas tienen un “reloj biológico” más corto: en algún momento, las mujeres dejan de ovular y por tanto, dejan de poder ser madres. Si bien es claro que la maternidad no tiene por qué definir completamente la vida de una mujer, lo cierto es que está bastante instalado que una mujer que ya no es fértil no sirve demasiado.



No importa que sea una falacia. Muchas mujeres lo creen y, por lo tanto, empiezan a temer estar solteras toda la vida. Incluso aquellas que están en pareja, pueden empezar a obsesionarse con la idea de que las abandonen y quedarse solas.





¿MAL DE MUCHOS?

Esta fobia suele aparecer fuertemente en mujeres de alrededor de 30 años, ligada quizá con la llamada “crisis de los 30”.



Pero, por supuesto, no todas las mujeres la padecen. Son especialmente sensibles a la anuptafobia aquellas más inseguras, con baja autoestima y muy dependientes. Es que en realidad, tienen pánico de estar solas.



Hay quien, por culpa de la anuptafobia, termina saliendo con una persona que ni siquiera le agrada. Simplemente, por tener una relación estable y no acabar solteras.



La psicóloga Gabriela Moreschi señala que este problema no sólo es malo porque quien lo padece se siente mal y no puede estar tranquilo. También porque provoca que la persona “tenga grandes dificultades para relacionarse afectivamente”.



Es decir, que la anuptafobia también influye en las relaciones con todos los otros y no sólo con la pareja.



¿TIENE SOLUCIÓN?



La buena noticia es que ¡Sí! La anuptafobia tiene solución. Como siempre, lo ideal es recurrir a un profesional, que ayude a superar esta que, como toda fobia, es un trastorno psicológico.



Lo fundamental para salir de este síndrome es hacer ejercicios para subir el autoestima “y ayudar a que la persona tome contacto con sus propios deseos y necesidades”.



Es que la soltería puede (y debe) ser un momento de autodescubrimiento. Además, para que la futura pareja funcione, es importante que cada miembro esté muy seguro de sí mismo. Las relaciones no deberían completarnos, sino complementarnos, que es algo muy diferente.



Por eso, trabajar el autoconocimiento, conectar con los propios deseos, y estar abierto a todas las experiencias es la mejor forma de salir de la anuptafobia.