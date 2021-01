Evita las peleas de pareja y comunícate mejor

SAN PEDRO SULA.

Muchas veces llegamos a un punto en la relación en el que todo nos molesta y pasamos horas y horas discutiendo por cosas sin sentido que pueden terminar desgastando el vínculo.

Para ello, la clave está en una buena comunicación en la pareja: con los siguientes consejos, te ayudamos a evitar las peleas de pareja para que puedan comunicarse mejor y solucionar sus problemas.



1.-Ponerse en el lugar del otro

Todos queremos lo mismo: ser entendidos por nuestra pareja para disfrutar de la relación sin peleas. Pero la realidad es que podemos pensar diferente. Y eso lleva a que existan conflictos y diferencias en la pareja. A base está en tratar de entender qué es lo que quiere decir tu pareja antes de salir al choque y comenzar una discusión. No necesariamente tienes que coincidir con todo lo que diga o dejar de lado tus propias opiniones, sino que es fundamental que trabajen en equipo para poder comunicarse mejor y dejar de lado las discusiones.



2.-No esperar hasta lo último para decir lo que sientes

Muchas mujeres suelen hacer esto y es la causa del enojo de los hombres en la relación. Si te mantienes callada sobre lo que sientes mientras sucede no debes explotar luego cuando estén en una discusión. Debes hablarlo con tu pareja en el momento y no usarlo para atacarlo luego. Recuerda que no es una batalla y que ambos deben trabajar en la relación.



3.-Los hombres no leen la mente

Suele pasar que asumimos que nuestra pareja sabe lo que sentimos en todo momento y la realidad no es así. Los hombres no son tan intuitivos y realmente no pueden saber cómo nos sentimos en todo momento. Por eso es fundamental hablarlo y comentarlo en el momento en vez de enojarnos porque no nos entiende.



4.-Saber hablar sin discutir

Muchas veces pasa que las mujeres evitamos expresarnos verbalmente sobre lo que sentimos por miedo a ser estereotipadas como demasiado sensibles. El tema es que vamos acumulando los sentimientos y es probable que explotemos luego y la discusión sea mucho peor. No hay que tener miedo de decirle a nuestra pareja cómo nos sentimos. El objetivo es tratar de resolver el problema, y pueden hacerlo juntos. Para eso necesitas tener una actitud proactiva y optimista, tratar de solucionar las cosas, consultar con tu pareja sobre lo que siente y buscar juntos la mejor opción.

Si realmente quieres resolver y comunicarte bien con tu pareja, entonces debes evitar ciertas cosas como levantar la voz, sacar a la luz problemas del pasado, involucrar a otras personas para respaldar lo que dices o discutir antes de dormir. Todas estas actitudes no contribuyen a un clima de comunicación y entendimiento. Lo único que generan es que tu pareja se sienta atacada y actúe tratando de defenderse.



5.-Mantener la intimidad en la pareja

Sin importar cuántos problemas puedan tener como pareja, es fundamental prestar atención y cuidar el lado íntimo de la relación. Así podrán ser más receptivos frente a los sentimientos del otro. Para eso lo mejor es pasar tiempo de calidad juntos, hacer cosas que les permitan conocer más del otro y afianzar el vínculo.

A veces pasa que tendemos a olvidarnos que somos personas individuales y separadas cuando estamos mucho tiempo en pareja. Hagan el esfuerzo de realmente conocerse y entenderse en diferentes situaciones para crear un lazo más fuerte que les permita lidiar mejor con los problemas.