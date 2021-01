Propósitos de año nuevo para hacer en pareja

SAN PEDRO SULA.

El año nuevo ya llegó, y como es costumbre, todos nos encontramos en proceso de hacer la lista de propósitos para mejorar. Quizá en tu lista se encuentren los objetivos de ahorrar, llevar una vida más sana o prestar atención a tu relación de pareja. Pero, ¿Por qué no dedicarle una lista entera a tu vida romántica? Lo merece, ¿No lo crees?



Estos son algunos puntos perfectos para trabajar en pareja y fortalecer su relación. ¡Tomen nota y comiencen a ponerlos en práctica!



-Menos tecnología, más convivencia

¿Se han dado cuenta de que cada vez convivimos menos entre nosotros y más con nuestros celulares?. Ver a una pareja en silencio mirando sus pantallas móviles es por desgracia cada vez más común. ¿Por qué no usar estos aparatos únicamente para lo necesario y aprender a estar realmente juntos? Establezcan objetivos concretos: pueden empezar por proponerse no ver el celular mientras estén en la mesa.



-Aprender algo en pareja

Piensen en algo que les gustaría aprender juntos: tal vez sea hacer pasta, catar vinos, estudiar francés, bailar salsa… Inscríbanse a clases o a algún taller, o si prefieren hacerlo en casa, compren un curso en línea y destínenle uno o dos días de la semana. Además de que aprenderán algo nuevo, fortalecerán su relación. ¡Dos pájaros de un tiro!



-Buscar un pasatiempo común

Comiencen a ver una serie juntos, establezcan un día de la semana para ver películas, salgan a escuchar jazz en vivo un viernes del mes… Busquen algo que les apasione a ambos y dedíquenle tiempo.



-Aprender a escucharse

¿Les ha pasado que escuchan hablar a su pareja pero realmente no le prestan atención? Éste es uno de los males más dañinos para una relación: el de dar por sentado lo que el otro está sintiendo y no escuchar lo que nos quiere decir. Uno de los principales propósitos de toda pareja debería ser prestar atención cada vez que el otro habla; dejar de hacer lo que estemos haciendo y dedicar toda nuestra atención a sus palabras. No suena tan difícil, ¿verdad?



-Viajar

Planeen un viaje juntos a ese lugar que siempre han deseado conocer. Es importante que ambos se involucren en el proceso de planeación: decidan el destino, busquen vuelos, hoteles, actividades… Si no pueden hacer un viaje largo ni a un destino lejano, no se preocupen: pueden encontrar un sinfín de opciones en México para pasar un fin de semana romántico lejos de la ciudad.



-Comer sano

Alimentarse sanamente es mucho más fácil si se hace en pareja. Lleven una dieta balanceada y motívense mutuamente para conseguir sus propósitos: tal vez sea perder esos kilos de más, o tal vez simplemente quieran sentirse mejor. Pueden cocinar juntos o turnarse para preparar la comida del día siguiente.

Destinen unos días del año a vacacionar juntos. ¡Escapar de la rutina es fundamental!



-Ejercitarse juntos

Nada puede ser más motivador que ejercitarse en compañía del ser amado. ¿Y qué mejor oportunidad que ésta para comenzar a hacerlo? Inscríbanse a un gimnasio (de hecho, en muchos lugares les darán un descuento especial para parejas), salgan a correr juntos a un parque, tomen clases de baile… Opciones sobran.



-Involucrarse en una buena causa

Este año, propónganse encontrar una causa benéfica que apoyar. Pueden donar dinero, ropa o alimentos a una fundación sin fines de lucro, ayudar a generar conciencia sobre una situación específica o realizar actos de bondad al azar.



-Olvidar los errores del pasado

Aprovechen el inicio de un este ciclo para hacer borrón y cuenta nueva de su relación. Despídanse de los reclamos y propónganse perdonar sus errores del pasado. Sólo así, partiendo de algo nuevo, podrán construir una relación sólida y libre de rencor.



-No irse a la cama enojados

Este año propónganse no ir a la cama ni una sola vez con asuntos pendientes por resolver. Si algo les preocupa, incomoda o molesta no duden en hablarlo antes de dormir. Recuerden que los asuntos que quedan pendientes por resolver se apilan unos sobre otros y terminan por dañar gravemente una relación.



-Añadir picante a su vida íntima

¡Atrévanse a innovar en la cama! Busquen nuevos lugares para hacer el amor, experimenten con nuevas posturas y caricias, cumplan esa fantasía que siempre ha rondado sus cabezas… Éste es el año perfecto para romper con la monotonía y la rutina.



-Ver crecer algo juntos

No nos referimos explícitamente a que se conviertan en papás (aunque si así lo desean, ¡adelante!). Pueden adoptar una mascota o incluso sembrar una planta para verla crecer y florecer. Este sentido de la responsabilidad en conjunto los unirá todavía más.