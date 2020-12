Masajes para parejas y sus beneficios

SAN PEDRO SULA.

El masaje en parejas es, sin duda, una de las experiencias que pueden generar mayores beneficios para una relación. Y no hablamos solo de relaciones sentimentales, sino también de relaciones de amistad o familiares. Esto porque los masajes en parejas permiten mejorar aspectos sumamente importantes como la comunicación con nuestra pareja, o con nuestro mejor amigo o amiga. Además, fomenta el cuidado emocional que podemos tener el uno por el otro.



Beneficios del masaje en pareja

1.-Elimina toxinas: Un masaje relajante ayuda a eliminar toxinas a través del sistema linfático y circulatorio. Gracias a ello, se combate la fatiga y aumenta el nivel de energía en el cuerpo.



2.-Alivia la tensión: Por supuesto, un masaje relajante alivia no solo la tensión muscular pero también disminuye el nerviosismo generado por el estrés del día a día. Como beneficio, el masaje ayuda a recuperar la conexión, la complicidad y a estimular el deseo sexual.



3.- Ayuda a descansar: Al aliviar la tensión, el masaje relajante aplaca la ansiedad, a ahuyentar las preocupaciones y contribuye a un descanso de mayor calidad, disipando las preocupaciones y tensiones de la vida diaria.



4.- Estabiliza la presión arterial: Una de los resultados de un masaje es la reducción y desaceleración de la frecuencia cardíaca, promoviendo una respiración sea más profunda.



5.- Aumenta la autoestima: Los masajes relajantes en pareja sirven para segregar hormonas del estrés y aumentar la producción de endorfina, una de las hormonas que nos hacen sentirnos bien. Asimismo, la experiencia nos hace sentir más queridos y cuidados.



Cómo dar masajes relajantes

En el caso de los masajes en pareja, no se trata de realizar una técnica profesional sino de disfrutar de un momento de relajación a dos que – independientemente de la técnica utilizada – siempre aporta muchos beneficios para las dos partes. Existen muchos vídeos que pueden ofrecer explicaciones rápidas y eficientes de cómo dar masajes relajantes, pero lo fundamental es probar y encontrar un ritmo propio, que sea agradable para la pareja.

-Para empezar, es importante contar con un ambiente propicio, con poca luz y algo de música relajante. La utilización de una crema o aceite de masaje suaviza los movimientos. Prueba con distintos productos hasta encontrar la textura y el olor que mejor responda a los gustos personales.

-Juega con la intensidad y diversifica los movimientos, pero principalmente debe ser una experiencia que despierte los sentidos y ayude a aumentar el bienestar y la conexión entre la pareja.

-Para iniciar en el arte del masaje en pareja, os dejamos un vídeo. Esperamos que sirva de inspiración para una larga serie de masajes relajantes.