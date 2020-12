Los beneficios que genera el matrimonio para la salud

SAN PEDRO SULA.

A pesar de los disgustos, las discusiones y los problemas, el matrimonio o la vida en pareja resultan beneficiosos para la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque el simple hecho de acostarse y levantarse a diario en compañía de otra persona nos aleja de la soledad y nos proporciona una sensación de protección continua.



Así lo describen los estudios más recientes sobre el corazón y sobre las diversas causas de los infartos. Los expertos explican que, aunque no hayan analizado de manera concreta las cifras de casados frente a las de solteros, los resultados lo dejan claro: la supervivencia tras un infarto o tras los primeros síntomas de un ataque al corazón es mayor en personas que viven en pareja.



Salud cardiovascular: un problema a nivel mundial

El corazón es uno de los órganos que más sufre entre la población de todos los países del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres muertes es consecuencia directa de enfermedades cardiovasculares.

Es decir, cerca de 18 millones de personas fallecen cada año como consecuencia de estas dolencias, siendo considerada como la principal causa de defunción a nivel mundial. Después de diversos estudios, los investigadores han resaltado la [posible] importancia del estado civil de los pacientes en el desarrollo futuro de accidentes cardiovasculares como el infarto.



De hecho, la investigación más reciente, la más grande realizada hasta el momento (se tomaron los datos de más de dos millones de pacientes recogidos en análisis previos), apunta a que las personas solteras, divorciadas y viudas tienen más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o coronarias. Publicada por Chun Shing Kwok y su equipo en la ‘British Medical Journal’, considera como una posibilidad real la relación entre la soltería como un origen más de los problemas de salud del corazón.



Matrimonio y salud: ¿por qué nos protege del infarto?

Con todos los datos sobre la mesa, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué vivir solo nos puede llevar a padecer del corazón? Los autores de este último estudio explican que los resultados pueden no ser certeros al 100%, puesto que proceden de la revisión de diversas publicaciones basadas en diferentes metodologías. Aun así, y más allá de lo datos, aseguran que vivir en pareja contribuye a la adopción de hábitos de vida más saludables.



Los matrimonios o parejas bien avenidas son buenas para la salud del corazón no solo desde el punto de vista romántico:

-Ante los primeros síntomas de infarto, una persona soltera tarda más en acudir al médico. Sin embargo, los casados/emparejados en la misma situación reaccionan antes gracias a la influencia de su compañero/a.

-Uno de los miembros de la pareja arrastrará al otro hacia los buenos hábitos, incluido el de dejar de fumar. Aquí ya contamos este y otros efectos del amor en la salud.

-Vivir en compañía permite seguir de manera correcta el tratamiento para el corazón: siempre habrá alguien que nos recuerde, por ejemplo, que debemos tomar la pastilla.

-Apoyo psicológico esencial. Los estudios demuestran que la supervivencia de los no casados tras un accidente cardiovascular es menor que el resto. La explicación más plausible es que las personas que viven en pareja cuentan con más apoyo, cuidado y protección al llegar a casa.