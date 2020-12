¿Cómo afecta el amor a tu salud?

SAN PEDRO SULA.

El amor de pareja y su proceso de enamoramiento es, de todos los tipos, el más revelador. Durante sus primeras etapas, los implicados no pueden disimular algunos detalles que para su entorno son reveladores: felicidad, optimismo, efusividad, energía y [según dicen] un brillo especial en los ojos. Estos síntomas tan visibles son solo el reflejo de los mecanismos que se desencadenan en el organismo como consecuencia directa de este sentimiento.



No lo decimos nosotros, lo ha demostrado la ciencia. Según los expertos, el amor y la salud son los verdaderos beneficiados de la misión de Cupido entre el común de los mortales. El amor verdadero ejerce una influencia muy positiva en nuestro bienestar y mejora notablemente la calidad de vida. ¿Aún no sabes cuáles son los pros de tener una relación de pareja sana y feliz? Te los contamos.



Los beneficios del amor en la salud

-Mejora el sistema inmune. Estar enamorado produce un aumento de las endorfinas, uno de los considerados antidepresivos naturales. Cuanto mayor sea el sentimiento, mayor será la producción de esta sustancia que nos ayuda a mantener nuestras defensas fuertes frente a posibles enfermedades.

-Aumenta la autoestima. Los enamorados desprenden un halo especial que les hace más atractivos. Los causantes de todo ello son los estrógenos, que mejoran la apariencia del pelo, las uñas, la piel… Las flechas de cupido resultan ser el mejor rejuvenecedor del mundo.

-Reduce los niveles de estrés. El amor mantiene a raya la producción de cortisol. Esta hormona, directamente relacionada con la ansiedad y con las épocas de máxima fatiga, aumenta la presión arterial y pone en peligro el equilibrio el sistema circulatorio.

-Suaviza o calma el dolor. Algunos expertos sostienen que el amor puede provocar los mismos efectos que un analgésico. Las áreas del cerebro que se activan durante las fases más pasionales del enamoramiento adormecen el dolor, aumentando la intensidad de otros sentimientos más positivos.

-Enriquece la salud cardiovascular. Aunque sea pura casualidad, todos los 14 de febrero el ambiente se llena de corazones. Según la ciencia, el enamoramiento reduce el estrés crónico y el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Mientras se mantiene el sentimiento, nuestro organismo produce más dopamina, oxitocina y sustancias de similares características, buenas para el corazón.



Las parejas verdaderamente felices y bien avenidas mantienen la llama viva durante el resto del año. Solo así pueden sentir de manera veraz los beneficios del amor en la salud. ¿Cuál es el secreto de estas relaciones alejadas de problemas y de las crisis de pareja? Un vínculo especial asentado sobre cinco pilares básicos:

-Respeto

-Empatía

-Confianza

-Pasión

-Comunicación