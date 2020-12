Razones por las que se rompe una relación de pareja

SAN PEDRO SULA.

Los problemas de pareja, como las procesiones, se llevan por dentro. Al menos, se intentan solucionar dentro de casa, lejos de la sugestionada mirada de nuestros amigos y familiares. Algunos enamorados consiguen encauzar la relación de nuevo poniendo en práctica los hábitos de las parejas felices; otros, recurren a la terapia como último recurso; y, otros, desesperados, se dan por vencidos y rompen la relación de manera definitiva y unívoca.

Son muchas las causas que pueden llevar a esta situación y que no se pueden predecir de ninguna manera. Otras, sin embargo, son la muestra más clara de que algo no va a bien y, tarde o temprano, la separación será la única solución posible. ¿Sabes de qué hablamos?



Hábitos que destrozan tu relación

Los noviazgos de película son, precisamente, eso: pura ficción. Las parejas de verdad viven momentos muy dulces, pero también tienen que superar otros menos ideales. Y es que el amor puede ser un arma de doble filo que destruye todo lo que encuentra a su paso, incluso a las personas implicadas (algunas relaciones tóxicas derivan en profundas depresiones).



Si notas uno o varios de los siguientes comportamientos en tu pareja, da marcha atrás porque has tomado el camino de los problemas y la infelicidad:



-Crítica permanente

Cuando lo malo pesa más que lo bueno, encontramos el primer problema de pareja. Somos humanos y todos cometemos errores, aunque no sea la primera vez que tenemos que rectificar. Si tu pareja ha hecho algo mal o tiene comportamientos que no te gustan, no se las eches en cara para herirle. Haz críticas constructivas, exponiendo tu punto de vista con coherencia y razonamientos que lo avalen.



-Celos

Son uno de los grandes enemigos de la felicidad en las parejas y con el uso [y abuso] de los teléfonos móviles, su influencia se ha extendido. Regla número uno de las relaciones sanas: hasta que se demuestre lo contrario, tu novio/a ha decidido estar contigo y con nadie más. Muéstrale tu confianza y no dudes de sus actos.



-Dedicación a la relación

No encontrar término medio en la dedicación a la relación. Hay personas que no saben vivir su tiempo libre separadas; otras, parece que no se pueden ver. Una pareja sana y feliz es aquella que es capaz de encontrar tiempo para todo: para uno mismo, para la relación, para sus amistades, para la familia.



-Falta de sexo

Las relaciones íntimas son la única diferencia entre una relación de pareja y una amistad. Por eso, cuando el sexo falla, la vía de escape más utilizada es la de la ruptura.



-Actitud vengativa o defensiva

Si cada vez que tu pareja te habla, sacas las uñas, el conflicto está servido. En vez de participar activamente en la búsqueda de soluciones, das a entender que el problema es tu novio/a.



-Desprecio

Es una de las peores actitudes en cualquier relación. Cuando te burlas de tu pareja o la ridiculizas en público, pierdes toda credibilidad y confianza.



-Falta de diálogo y evasivas

Si no hay sexo, la relación se tambalea. Pero, si la conversación no fluye, la ruptura está más cerca de lo que parece. El diálogo es el mejor medio de conocer y empatizar con el otro. Cuando evitas discutir o lo haces de manera incorrecta, no hay entendimiento y la relación se desvanece a pasos agigantados.