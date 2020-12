Cómo ayudar a tu pareja a superar un duelo

SAN PEDRO SULA.

¿Cómo ayudar a mi pareja a superar un duelo?, en este momento de duelo, solo puedes ocuparte de aquello que depende de ti y no de aquello que trasciende a tu voluntad. ¿Cuáles son esos factores que incrementan tu propia fuerza interior?



1. El poder del silencio

Es muy posible que en este momento tengas el deseo de llenar el corazón de tu pareja con consejos, recomendaciones y sugerencias. Sin embargo, encuentra el equilibrio en tus palabras para dejar que brote el poder del silencio como una medicina que cura.

Este silencio es una respuesta a la necesidad de calma que tu pareja siente en su estado de ánimo. A su vez, evita los consejos típicos que aunque se dan con buena intención, incrementan la sensación de incomprensión. Por ejemplo, "tienes que ser fuerte" o "no llores".



Eso no significa que tengas que evitar las conversaciones. Simplemente, intenta observar a tu pareja para respetar su necesidad de silencio cuando notas que no tiene ganas de hablar. Por ejemplo, si responde con monosílabos a tus preguntas, tal vez prefiera disfrutar de esa conversación en otro momento.



2. No compadezcas a tu pareja

La muerte es motivo de dolor y sufrimiento, sin embargo, morir es un suceso natural e inevitable. Confía en los recursos de tu pareja para sobreponerse a esta pérdida. No confundas la ayuda con la sobreprotección.

Tu pareja tiene que recorrer su propio proceso. Deja que comparta contigo todo aquello que crea conveniente. Sin embargo, no asumas de manera individual el papel de acompañamiento o salvador. Tu pareja también puede encontrar apoyo en su familia y en sus amigos.



3. Cuida de tu pareja

Acompañar también significa cuidar. Y este cuidado puede comenzar por detalles básicos. Por ejemplo, a veces, cuando una persona está pasando por un momento de tristeza, se pone a sí misma en un segundo plano y descuida aspectos básicos como una dieta sana.

Si has observado que tu pareja ha descuidado este aspecto ante la apatía de realizar ciertas tareas, puedes cocinar algunas deliciosas recetas que sabes que le gustan.



4. Escucha activa

Así como el silencio es necesario en este momento, tu pareja también necesita esta dosis de escucha por encima incluso de los consejos. En un momento de tanto dolor necesita desahogarse, por tanto, tú puedes poner atención a sus palabras evitando distracciones tecnológicas durante ese momento.



También puedes reforzar la empatía por medio del uso de ejemplos personales. Si en el pasado tú sufriste el duelo de un ser querido también puedes comentar cómo te sentiste y qué te ayudó entonces.



Cómo apoyar a tu pareja con la muerte de su padre o madre

Existen situaciones de confusión en las que una persona desea ayudar, sin embargo, no sabe muy bien cómo hacerlo. Se siente desorientadoa y teme equivocarse tanto si toma una iniciativa concreta como si la evita. En ese caso, si tienes dudas al respecto, pregunta a tu pareja en qué puedes ayudarle. Este también puede ser un momento adecuado para reforzar la comunicación entre ambos.



Tal vez tu pareja no te dé una respuesta inmediata, sin embargo, sí te sugiera en otro momento alguna ayuda que agradece más en concreto. Si quieres saber cómo ayudar a tu pareja a superar un duelo, es importante trabajar y saber cómo tener más paciencia en este momento para entender que los tiempos de tu pareja son distintos a los tuyos. La tristeza tiene otro ritmo en el duelo.



A su vez, este puede ser un buen momento para que ambos reforcéis el contacto con los amigos comunes puesto que este entorno también incrementa la propia sensación de cuidado personal en un momento de vulnerabilidad. Observa en qué momentos tu pareja se siente mejor con el presente en torno a actividades cotidianas. Cuando se trate de planes que ambos compartís en común, busca el modo de invertir más tiempo en esos espacios personales.



Consejos psicológicos para ayudar a tu pareja a superar una pérdida

Actualmente, los cursos de cuidar al cuidador que se imparten para apoyar a aquellas personas que se ocupan del cuidado de un familiar dependiente, ejemplifican cómo para poder apoyar a otra persona, uno mismo tiene que estar fuerte.

Llevando este ejemplo al plano de los procesos de duelo, si quieres ser un apoyo importante para tu pareja en este momento, entonces, tienes que cuidarte. De este modo, te sentirás más preparado para vivir este proceso.



Por esta razón, no te encierres en ti mismo/a y, a su vez, déjate acompañar con los demás. Por ejemplo, puedes comentar con amigos de confianza cuál es la situación por la que estás pasando y cómo te hace sentir. Aspirar a estar bien en un momento así no es un gesto de egoísmo.