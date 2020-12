Preguntas que debes hacerte antes de mudarte con tu pareja

SAN PEDRO SULA.

Si estás pensando en mudarte a vivir con tu pareja, quizás tengas muchos interrogantes y miedos que dan vuelta por tu cabeza. No es una decisión que deba tomarse a la ligera, porque esto marcará tu futuro. Antes de tomar semejante determinación, te recomendamos leas estas preguntas que debes hacerte antes de mudarte:



1. ¿Se mudan por conveniencia?

La pregunta más importante es considerar cuáles son las verdaderas razones por las cuales se mudan juntos. Resulta un factor muy importante para lo que sucederá después, y si es par ahorrar dinero, no es una de las mejores razones.



2. ¿Hacia dónde quieres que vaya la relación?

Tienes que saber también lo que buscas que suceda después y hacia dónde irá la relación. Si quieres una propuesta de matrimonio, o simplemente vivir juntos para ver qué pasa. No es cuestión de apresurar las cosas, pero sí que ambos opinen lo mismo y estén de acuerdo la finalidad de la convivencia.



3. ¿Cómo manejarán las finanzas?

Los problemas de dinero son una de las causas más notorias a la hora de generar tensión en la pareja, incluso rupturas: ¿se comparten todos los gastos a la mitad? ¿Qué sucede si uno cobra más dinero que el otro? Un acuerdo de vida financiera ayudará a mantener la pareja a salvo.¿Estás lista para saber todo sobre él?



Una vez que viven juntos, el misterio se va. Serás testimonio de todas sus costumbres y rituales. Podrás encontrarlos lindos, u otros totalmente irritantes. De igual manera, él aprenderá lo mismo de ti.



4. ¿Tendrás un tiempo a solas?

Cuando convives en pareja y compartes el mismo espacio, a veces es difícil encontrar tiempo para una misma. Pero ambos sentirán la necesidad de un tiempo a solas, con sus amigos y planes personales. ¿Cuánto tiempo necesitan para estar juntos o separados? Eso deben asignarlo de una manera saludable para ambos.



5. ¿Cómo serán las peleas?

Al vivir juntos, no podrás irte a tu casa cuando estés enojada, porque será el hogar de ambos. No hay lugar donde ir para despejarse de la discusión, por lo tanto, será necesario que aprendan a solucionar las cosas con el diálogo.