Señales de la mujer cuando le gusta un hombre

SAN PEDRO SULA.

Un estudio realizado por investigadores de instituciones de la Universidad de Lancaster y el Imperial College de Londres ha desvelado las señales de la mujer cuando tiene cerca a ese hombre especial, ese compañero que le atrae y le gusta.

En el estudio también ha participado Paul Ekman, nombrado por la Asociación Americana de Psicología como uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y una de las cien personas más influyentes del mundo según la revista «Time».



Un resumen de este estudio se publica en la web lenguajecorporal.org, ofreciendo además consejos a los hombres para que conozcan cómo deben actuar en cuanto detecten alguno de estos signos. He aquí la lista de los diez signos de una mujer cuando le gusta un hombre:



1. El buen humor es espontáneo: sonrisa pícara, natural, risilla nerviosa... Una mujer se ríe abiertamente cuando disfruta de la compañía, se siente feliz y agradada. Para que siga sintiéndose cómoda, el hombre no debe tener prisa.



2. Le toca «sin querer»: cuando una mujer intenta aproximarse al hombre que le gusta le toca accidentalmente: le roza el brazo, la camisa o incluso la pierna... Los hombres no deben desaprovechar este momento, pero traten de diferenciar los toques accidentales de los intencionados.



3. Hay demasiadas coincidencias: se producen tantas coincidencias que parece que la mujer lee la mente del hombre y adivina lo que va a hacer. Hay muchos encuentros que parecen fortuitos.



4. Lanza miradas intermitentes: los investigadores aconsejan a los hombres que aprendan a mirar a las mujeres dirctamente. Ellas pueden analizar y descartar a un hombre solo con un vistazo.



5. Juega con el cabello: aunque las mujeres suelen estar siempre acomodándose el cabello, hay veces que sólo lo hacen para atraer a los hombres, es un gesto más premeditado, un movimiento más minucioso de lo normal, manteniendo el contacto visual.



6. Cruzan las piernas: la mujer pone la pierna más alejada del hombre por encima de la otra pierna para mostrar la pantorrilla. En esta posición, los músculos de la pierna se ven más tersos y provocativos.



7. Dirige la barbilla y la cara hacia el hombre: La mujer gira ligeramente la barbilla hacia el hombre. Es un gesto que desvela que le interesa lo que dice su compañero. A las mujeres les gusta hablar de frente.



8. Los pies están un poco separados: cuando la mujer está de pie, el dinamismo con el que mantiene el equilibrio nos dice la emoción que siente. Si ambas piernas están derechas e inexpresivas, no hay pasión. Si están ligeramente abiertas o jugando con los tobillos, está nerviosa.



9. Recuerda detalles de conversaciones anteriores: una mujer, por distraida que sea, no olvida los pequeños detalles que dice un hombre cuando este le interesa. Puede ser que el hombre los haya olvidado, pero ella no. Fíjese en esos detalles.



10. No se siente intimidada por la proximidad del hombre: si de verdad le gusta el hombre, no le importa que se acerque a ella, pero debe ser en el momento oportuno, sin prisas. ¿Cómo saberlo? Una manera sencilla de acercarse a una mujer sin amenazar su espacio es dirigir su atención lejos del hombre: busque algo que puede llamar la atención (otra pareja, una escultura...), apúntelo con la mirada, mientras se acerca a ella. Si hace un gesto hacia atrás es mala señal.