Consejos para aprender a ser feliz en soledad

SAN PEDRO SULA.

El miedo a la soledad es una de las principales causas de angustia. Ya no sólo por la presión cultural que hay alrededor de este concepto sino también por nuestra naturaleza sociable. Aunque eso no significa que no podamos estar solos. Hay mejoras psicológicas y emocionales que tienen mejores resultados cuando se está en soledad.



Muchas veces para evitar estar en soledad nos rodeamos de gente que no nos aporta nada o incluso que son perjudiciales para nosotros, solo por el simple de hecho de tener compañía.



Cambiemos el concepto de soledad

Antes de nada hay que cambiar el concepto de que la soledad es algo malo y negativo. Dejemos de verla como algo desagradable, triste y angustioso. Esto es lo que provoca la soledad no deseada.



La soledad es un estado donde poder encontrar la paz interior, es un momento de introspección, de conocerse a uno mismo, de mejorar la autoestima, de mejorar las relaciones sociales… No es una debilidad, es una fortaleza.



Es un verdadero paraíso del que queremos escapar. Si en lugar de querer acabar con la soledad al precio que sea valoráramos todo lo que la soledad nos aporta cambiaría mucho nuestra vida.



Puede que la causa sea que hayas dejado tu necesidad de protección y seguridad en manos de otros, por lo que sin la compañía de otro te sientes desprotegidos. También en ocasiones este miedo puede estar debido a un abandono en la infancia, y ese miedo persiste por temor a volver a sentirnos abandonados. Puede ser también que no te guste estar a solas contigo mismo porque no te gusta tu conversación mental y quieras distracciones.



Sea por el motivo que sea este es el momento perfecto para darte a ti mismo todo aquello que necesitas para no necesitar de otros, para conocerte más y llevarte mejor contigo mismo.



¿Qué beneficios tiene aprender a estar en soledad?

Cuando aprendes a valorar la soledad, aprendes a ser feliz contigo mismo. Dejas de depender y de poner en manos de otras personas tu felicidad. Eres feliz por ti mismo y podrás estar o no en pareja, pero eso no afectará a que te sientas solo o no. Sabrás diferenciar cuando elijes estar con alguien porque te aporta y estás realmente enamorado o simplemente para no estar solo. Y no hay nada peor que sentirse solo estando en pareja.



Veamos cómo podemos aprender a ser feliz en soledad con estos consejos.

-Consejos para ser feliz en soledad

-Aumenta tu autoestima. Cuando sientes seguridad y confianza en ti mismo apreciarás más tu soledad. Conoce tus necesidades, deseos, fortalezas, miedos…Te querrás más y te caerás mucho mejor. ¡Uno no quiere estar con alguien que le cae mal a sí mismo!

-Aprende a cuidar de ti mismo/a. Cuanto menos necesites de los demás, menos dependiente serás. Aprender a ser autodependiente. Te servirá para poder crear, cuando sea el momento, conexiones sanas con los demás, ya que cualquier tipo de dependencia es insana.

-Haz cosas que te hagan feliz. Es el momento de hacer todo aquello que te hace feliz: un curso de fotografía, leer, estudiar aquello que te apasione… busca dentro de ti aquello que te haga sentir motivado e ilusionado con la vida. No busques un motor exterior a ti porque no lo hay. Ese motor siempre estuvo dentro de ti, sólo tienes que averiguar aquello que te APASIONE de verdad. Una persona sin sentido en su vida está verdaderamente sólo.

Aprende a conectar contigo mismo. Con tus pensamientos y emociones que vienen y van. Si no estás cómodo con tu soledad, ¿cómo crees que otros podrán estar bien contigo? -Conócete, obsérvate sin juzgarte, escúchate, entiéndete y acéptate. Vuélvete un observador de ti mismo y aprenderás de ti mismo, de donde vienen tus miedos y como conseguir ponerlos a tu favor.

-Deja de mentirte y de inventar excusas para seguir con la gente equivocada. No te mientas ni justifiques para estar con alguien en nombre de un mal llamado amor, simplemente para llenar un vacío que solo nosotros podemos llenar. Si sabemos estar solos sabremos elegir mejor las personas que nos rodean, sin ningún tipo de necesidad ni dependencia.

-No te evites. No te tengas miedo a aquello que tienes que decirte. Seguro que todo aquello que puedes aprender son cosas buenas y estarás más cerca de saber quién eres. Es el mejor momento para trabajar en tu autoestima.

-Tener pareja no significa estar feliz. Muchas son las parejas que son infelices y aún así siguen juntas por no saber estar solos. Es injusto tanto para ti como para tu pareja. Si estás con la persona equivocada tampoco dejar lugar para que llegue la adecuada.

-Somos seres sociales

-No es necesario que nos hagamos ermitaños y evitemos el contacto con los demás, significa que dediquemos tiempo para nosotros mismos y disfrutemos de ellos. Asumir que habrá momentos del camino que estaremos solos, así que no huyas de la soledad. Acéptala sabiendo los beneficios que tendrá para ti.

-Sabrás elegir mejor tus relaciones de amigos y pareja, y no dependerás de lo que hagan los demás para ser feliz.

-Somos la persona con la que pasaremos el resto de nuestras vidas y yo elijo quererme, conocerme, y superarme.