Trucos para tener tu primera cita por videollamada

SAN PEDRO SULA.

Muchas personas están pasando la cuarentena sin nadie cerca. Aunque pueden enviar WhatsApps, llamar por teléfono u organizar videollamadas, lo cierto es que una nueva conexión puede marcar la diferencia. Incluso aunque esas dos personas no puedan verse en persona.



Hoy tener una conversación con alguien, sin importar donde se encuentre, puede ayudarnos a transitar la cuarentena mejor, distraernos y ayudarnos a sentirnos un poco menos solos. Dicho de otra manera: ¡es una manera sencilla y gratuita de llenar nuestras horas!



A medida que un área geográfica se ve más afectada por las medidas de aislamiento físico, vemos cómo surgen allí nuevas conversaciones y cómo esas conversaciones duran más.



Muchas aplicaciones han decidido ayudar a conocer nuevas personas durante el encierro. Con esta nueva ventana de posibilidades abierta al mundo no podíamos dejar pasar la oportunidad de ofrecerte algunos consejos si vas a tener tu primera cita online por videollamada, sabiendo que no os podréis ver en persona durante un tiempo.



Lo importante, sobre todo, es que no salgas de casa, no sea que puedan detenerte.



1.-Arréglate, un poco

No hace falta ponerse espectacular, pero no aparezcas en pijama. Ni en chándal. Es cierto que posiblemente solo te vean de cintura para arriba, pero eso no justifica no vestirse con cierta harmonía. Ponte ropa con la que te sientas a gusto y consideres que realza tu personalidad.



Tampoco sería lógico maquillarse, ponerse un vestido de noche o usar camisa de etiqueta. Estamos en casa, así que conviene vestir en coherencia al contexto en el que nos encontramos.



2.-Siéntate cómodo

Nuestra postura también transmite emociones. La comunicación no verbal tiene en las citas online por videollamada un valor añadido, porque todas las impresiones y sensaciones que no podemos captar en persona, las sentiremos a través de una pantalla.



Si en una primera cita en un restaurante no te doblarías arqueando espalda, no lo hagas tampoco durante la videollamada en el salón de tu casa. Levanta los hombros hacia atrás y hazte presente como señal de personalidad. De que no tienes miedo a conocer a esa persona.



3.-Cuida la escena

¿Dónde vas a realizar la videollamada? ¿En el salón? ¿Estirado desde tu cama? ¿En tu despacho o tu zona de trabajo? ¿De pie en la cocina?



Escoge un espacio en casa en el que podrías tener una conversación agradable como la que tendrías si invitases a tus amigos a cenar. Cuida el espacio que conforma el marco de la cámara y que se verá alrededor de tu silueta.



Plantas, elementos decorativos, unas cortinas, unas estanterías con libros… todos los elementos que te acompañen durante la videollamada también explican quién eres.



4.-Pon una luz adecuada

La iluminación es importante. Si vives en un ático o en un piso alto, donde entra más luz, es cierto que lo tienes más fácil. Si puedes tener tu primera cita por videollamada con luz natural mejor, porque es la mejor iluminación a la que puedes aspirar.



Si vives en un piso bajo, como un entresuelo o un primero, prueba a ver si los espacios de la casa que tienen más luz natural sirven para tener la videollamada. Si no es así, intenta que la luz no refleje en tu cara para que quien esté enfrente de ti pueda verte bien.



Si dudas entre dos espacios por su iluminación artificial, siempre te ofrecerá más naturalidad el que tenga luz que no provenga del techo, sino que ilumine de abajo hacia arriba. La luz que proyecta una lámpara de mesa o una lámpara de pie siempre reproducirá mejor la sensación de luz natural que una lámpara de luz zenital.



5.-Demuestra interés genuino

Aunque estés en casa sin posibilidades de ver a tu círculo más cercano, no utilices tu cita online como un pasatiempo porque te aburres.



Si la persona con la que vas a hablar realmente no te interesa, no tiene mucho sentido que concretéis una cita. Aprovecha ese tiempo para realizar una actividad que te guste y no le hagas perder tiempo al otro. Si muestras interés genuino, la otra persona también se interesará por ti con honestidad.



6.-Busca un amigo

Puedes tener en mente que esa persona con la que vas a realizar la videollamada pueda ser el amor de tu vida, pero sé flexible. Vivimos en un mundo muy cambiante y no tiene por qué cumplir con todos los requisitos de una pareja.



Tal vez sea un buen amigo. Si partes de la premisa de hacer amigos antes de tener pareja, facilitas que la relación fluya, porque no hay presión. Quien sabe, tal vez un futuro buen amigo pueda presentarte a quién se convierta en tu pareja.