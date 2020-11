Ghosting: qué es y cómo superarlo

SAN PEDRO SULA.

Cada vez más gente liga y se conoce a través de redes sociales o apps para ligar, por lo que no será raro tener amigos y conocidos que hayan sufrido esta nueva modalidad de ruptura: el ghosting.



Lo más probable es que lo hayas vivido tú misma, o incluso que se lo hayas hecho a alguien. Ya sea este tu caso o no, te interesa saber qué es el ghosting y cómo superarlo. Lo más probable es que si no lo has hecho ya, vayas a experimentarlo en algún momento.



¿Qué es el ghosting?

Seguro que te suena: chico conoce a chica por dating app. Hablan durante un tiempo, se conocen, tienen unas cuantas citas. Todo parece ir bien, por lo menos para ti. Pero sin previo aviso y sin esperarlo, la otra persona desaparece, se esfuma sin decir nada.



Primero deja de contestar a los mensajes. Ignora las llamadas. Puede incluso que te haya bloqueado en whatsapp y en redes sociales. No entiendes qué puede haber ocurrido, pero está claro que ha decidido pasar de ti. Esto es lo que se conoce como ghosting.



Esta práctica está siendo cada vez más habitual, debido a la impersonalidad de las nuevas dinámicas sociales que favorecen las dating apps y redes sociales. Para la otra persona no supone ningún esfuerzo y de esta forma se evita una situación incómoda.



¿Pero es tan fácil hacerlo como superarlo?

Podríamos pensar que la volatilidad de las relaciones nos permite pasar a otra cosa rápidamente, pero no es precisamente el caso. Si has sufrido esta práctica, sabrás que el ghosting es una lenta y dolorosa agonía amorosa que no se supera tan fácilmente.



¿Por qué puede llegar a ser más desolador que una ruptura al uso?

Una ruptura siempre es dolorosa, pero la incertidumbre de no saber qué ha podido ocurrir es desesperante. Desconocer los motivos y no tener la oportunidad de reaccionar al desinterés de la otra persona ralentiza el proceso de duelo y complica más que podamos seguir adelante.



Cuando nos dejan a medias o nos interrumpen una actividad que nos resulta placentera, lo que sentimos es vergüenza, y es esta misma vergüenza la que no nos permite dejarlo ir. En el caso del ghosting, nos interrumpen sin aviso una relación que parecía ir bien y nos cuesta asimilar que la persona ha querido desaparecer sin más de nuestras vidas.



Nuestro cerebro sentirá que se tiene que deshacer la situación para que volvamos a sentirnos bien y tratará de paliar esta interrupción para poder seguir adelante. Necesitaremos de alguna forma que se produzca un desenlace, que en el caso del ghosting nunca llega si la persona desaparece del todo. Es por este motivo que en estos casos puede llegar a ser más complicado abandonar el tema y seguir adelante sin más.



Formas de superarlo

¿Y cómo podemos conseguir entonces paliar esta sensación de interrupción para seguir adelante? Te dejamos unas cuantas claves que te ayudarán a superarlo.



1. Asume que te han hecho daño

Puede que una vez te des cuenta de que has sido víctima de ghosting ya no te importe mucho la otra persona, pero eso no quita que tuvieras esperanzas de llegar a algo con ella y que te sientas decepcionada después de lo que ha ocurrido. Es normal sentirse mal y sentirse expuesta.



Pero por encima de eso está el sentirse mal por haber sido plantada de esta forma. Así que no te preocupes, es normal sentirse mal y significa que te preocupas por tus relaciones. El camino a la recuperación será más fácil si asumes que se trata de un proceso doloroso.



2. Habla de ello con amigos

Está comprobado que expresar nuestros pensamientos y sentimientos a otra persona es beneficioso, sobre todo si los ponemos en común con nuestros amigos. Tener otra perspectiva sobre el asunto te ayudará a verlo de otra forma y a procesar el dolor más fácilmente.



3. Céntrate en cuidarte

Durante cualquier proceso psicológico que nos cause malestar es importante cuidarnos físicamente. Practicar ejercicio o incluso actividades tan básicas como dormir las horas necesarias o comer bien serán clave para que puedas gestionar el dolor emocional. También serán muy beneficiosas prácticas como el yoga o la meditación, que te ayudarán a reducir la tensión, tanto física como emocional.



Y eso sin contar lo importante que será que te centres en otras actividades para dejar atrás el bucle de seguir dando vueltas al asunto con los “¿Por qué ha ocurrido? ¿Por qué a mí?”.



4. Comprende los motivos (sin obsesionarte por ello)

Cuando nos han hecho ghosting, es fácil caer en un bucle tratando de averiguar qué ha podido ocurrir o qué habremos hecho mal. Esto nos impide avanzar y nos estanca en los por qué, ya que muchas veces no entendemos por qué la otra persona ha desaparecido de un día para el otro.



Por eso es importante que te limites a pensar - aunque no lo creas realmente - que la persona que ha dejado de hablarte simplemente creía estar haciendo lo mejor. No habrá sido la mejor forma de gestionarlo, pero para ellos habrá sido la forma fácil y rápida. No le des más vueltas.



5. Sigue adelante

Es fácil decirlo, pero en algún momento tendrás que ponerlo en práctica. Tómate tu tiempo y espera a estar preparada, pero sigue adelante. Necesitarás más o menos tiempo, dependiendo de lo unida que hayas llegado a estar a esa persona. Pero ten en cuenta que ya has hecho todo lo que estaba en tus manos y solo te queda seguir adelante.