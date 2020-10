Cómo controlar los celos: consejos para la superación

SAN PEDRO SULA.

Seguro que en alguna ocasión habrás sufrido celos. Se trata de una reacción ante una posible amenaza de perder algo que queremos, como por ejemplo a nuestra pareja. Es importante tener presente que los celos aparecen cuando una persona tiene sospechas de que la persona a la que se quiere puede tener sentimientos por otra.



También puede referirse al sentimiento de envidia hacia otras personas, como pueden ser amigos, compañeros de trabajo, etc. Según los expertos en psicología, los celos pueden llegar a aparecer en personas de cualquier estrato social, situación económica, cultura, etc.



Causas de los celos. Las causas de los celos pueden llegar a ser muy diferentes. Entre ellas, destacan:



-Una baja autoestima e inseguridad. Las inseguridades hacen pensar que no valemos lo suficiente, lo que hace que, normalmente, desconfiemos de la sinceridad de las personas.

-El temor a la soledad es otra de las posibles causas. Cuando una persona tiene temor a quedarse sola, suele ser más celosa. Lo primero que hay que hacer es estar bien con nosotros mismos y no hay que depender de la pareja o de terceras personas para ser felices.

-Haber pasado por una infidelidad que nos haya hecho mucho daño. Los celos pueden venir por malas experiencias con relaciones anteriores. Esto es algo muy común en nuestros días y es habitual haber sufrido algo así, por lo que puede hacer que desconfiemos de los demás, aunque tengan muy buenas intenciones.

-Contar con un sentimiento de posesión sobre nuestros seres queridos, tanto con la pareja como con los amigos. Desgraciadamente no todo el mundo entiende que las personas no pertenecen a nadie y nunca serán nuestras, aunque estos sentimientos de posesión suelen estar relacionados con una autoestima baja.

-Malas experiencias familiares relacionadas con el abandono.

-La falsa creencia cultural de que los celos son una clara muestra de amor cuando no lo es.

Síntomas de las personas celosas

En cuanto a los síntomas que pueden llegar a manifestar las personas celosas, hay que decir que pueden ser bastantes. Entre ellos destacan:



-Que la persona desconfíe de su pareja y le revise el teléfono cuando no esté presente.

-También puede llegar a controlar sus cuentas en las redes sociales, correo electrónico, etc.

-No suelen ver con buenos ojos que sus parejas puedan hacer actividades personales que les resulten placenteras o que salgan con sus amistades.

-Revisan la ropa de sus parejas, aconsejándoles qué prendas deben poner o no poner.

-Además pueden llegar a inspeccionarla buscando marcas u olores de perfumes de otras personas.

-Intentan prohibir a las parejas de disfrutar de espacios con otras personas, aunque estén juntos.

-Dan por sentado que sus parejas se maquillan y/o arreglan para gustar a otras personas.

-Desconfían hasta de los compañeros de trabajo, sin importar si son hombres o mujeres.

-Suelen llegar a tener una actitud prepotente, arrogante e incluso grosera.

-Pueden llegar a ridiculizar a sus parejas frente a otras personas.

-Piensan que las compras personales que hacen las parejas son regalos que se van a dar a otras personas.

-Minusvaloran a las parejas así como critican y regañan, en soledad o frente a otras personas.

Cómo controlar los celos

Dejar de ser celoso es un proceso para el que hay que tener voluntad. Posiblemente hayas pasado por una situación de celos y en el pasado hayas perdido a tu pareja. Seguro que no querrás volver a pasar por ese trauma.



-Lo primero que hay que hacer es reconocer que se es celoso o celosa. Este paso es muy importante, de lo contrario no se podrá seguir el proceso para dejar de tener celos.

-Normalmente no solemos hacer autocrítica, pero hay que hacer un esfuerzo y reconocer que la forma de actuar puede dañar a nuestra pareja.

-Cuando hayas reconocido que eres celoso o celosa, debes prestar atención cuando se produzca una situación de celos. Debes evitar perder los nervios y controlarte. Respira profundamente, relájate y piensa bien sobre la situación.

-Debes pensar de una manera realista y darte cuenta si estás actuando de forma exagerada.

-No pienses que tu pareja va a actuar para darte celos. Piensa muchas veces en la de ocasiones que te ha demostrado el cariño que tiene por ti. Comprenderás que no merece la pena ponerse celoso.

-Es muy importante tratar de averiguar qué nos hace ser celosos o celosas. Pueden ser por la baja autoestima, una mala experiencia con una relación anterior, etc. Para dejar de ser celoso hay que investigarnos a nosotros mismos y dar con la razón del por qué se producen estas situaciones. De esta forma se podrá luchar frontalmente contra este problema.

-Tener una baja autoestima puede ser una de las causas de los celos. Es importante trabajar en ello, quererse a uno mismo, cuidarse y preocuparse. Es un estupendo paso para ir despidiéndose de los celos.

-Confiar en la pareja es indispensable y a la vez es incompatible con los celos. La confianza es la base de cualquier relación para poder disfrutarla con mayor intensidad. Es la única forma para hacer que una pareja funcione correctamente. Nunca se conseguirá nada estando encima de la pareja y controlándola.

-Es necesario que cada parte de la pareja tenga su propio espacio y su momento para dedicarse a sí mismos. También tienen derecho para salir con sus amigos y amigas sin que tengamos que enfadarnos o que nos parezca mal.

-Recuerda olvidar el pasado. No todas las personas ni las relaciones son iguales. Que te hayan engañado en el pasado no quiere decir que todas las parejas vayan a hacer lo mismo.

-No te olvides de tener una buena comunicación con la pareja. Es muy importante pasar tiempo con ella, llegar a conocer sus necesidades y sus sueños. Mostrar apoyo es muy aconsejable porque reforzará la relación.

Si, a pesar del esfuerzo, no logras dejar de ser celoso, lo mejor es que acudas a un especialista que profundizará en el problema dándote una visión realista de la situación y te ayudará a superarlo poco a poco.