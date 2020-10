Señales que indican que te aburres en la cama

SAN PEDRO SULA.

Los niveles de deseo sexual varían en la pareja a lo largo del tiempo debido a factores como la edad, el estrés o las cargas familiares y profesionales.

Uno de los principales motivos por los que las parejas se rompen es la pérdida de deseo entre ambos, que además tiene como consecuencia la falta de interés en las relaciones sexuales con la otra persona.

De hecho, según recoge un estudio reciente de LELO, marca de juguetes eróticos, la calidad de las relaciones sexuales a nivel global está en entredicho. Así, un 37% de la población declara que su vida íntima es mejorable, mientras que 1 de cada 10 personas la clasifica como «aburrida».



Estos datos ponen de manifiesto que casi la mitad de la población mundial no está satisfecha con su vida sexual. Por eso, tal como propone Alberto Gooding, responsable de comunicación de LELO en España, es fundamental captar las señales que indican que nuestra vida íntima está perdiendo calidad para poder ponerle remedio”, añade Gooding.



Estas son algunas de las señales que podrían indicar que tu vida sexual no se encuentra en plena forma:



-Pérdida de atracción

Durante las primeras etapas de la relación, existe una potente atracción por parte de ambos que hace que la pareja quiera mantener relaciones con mayor frecuencia. Sin embargo, con el paso de los años el nivel disminuye. Pero esto no quiere decir que no se pueda mantener viva la atracción física y el deseo sexual. «Cuidar el físico es fundamental para mantener el encanto y atractivo», proponen los expertos de la firma.



-¿Siempre en el mismo sitio?

¿Te acuerdas cuando el sexo estaba más allá del dormitorio?: Si te cuesta contestar a esta pregunta, podría suponer otra de las eñales que marcan que tu vida sexual empieza a ser tediosa. El sexo en el dormitorio no tiene por qué ser aburrido, pero si solo se practica en la habitación, puede llegar a serlo. Para remediarlo, los expertos aconsejan mantener relaciones sexuales en distintos lugares como el baño, el salón, la terraza o la cocina. «La variedad aporta nuevos elementos que dotan de un extra de placer y erotismo al encuentro y permiten romper con la monotonía», revelan.



-Hay vida más allá del misionero

Aunque el repertorio de posturas sexuales es amplio, muchas parejas tan solo ponen en práctica las más clásicas. Repetir las mismas posturas tiene efectos devastadores sobre la excitación y el deseo, por lo que es fundamental variar y ampliar el abanico de posibilidades. Algunas opciones son la «V» erótica o el «trono del rey», que además de aportar originalidad ofrecen nuevas formas de obtener placer. Según explica Valérie Tasso, sexóloga y Brand Ambassador de la firma, «una interacción sexual no es solo el coito, ni la penetración la finalidad en sí de un encuentro íntimo. Considerar el coito como la práctica estrella de una relación sexual suele generar, a la larga, muchas dificultades sexuales».



«Además de apostar por la variedad, introducir juguetes eróticos en las relaciones aporta una dosis extra de excitación y novedad que ayuda a las parejas a reencontrarse con su vida sexual. De hecho, más de un 90% de las parejas declara utilizar productos eróticos, ya sea de forma ocasional o recurrente», añade Gooding.



-Falta de comunicación

Hablar de sexo con la pareja no implica únicamente dar a conocer los gustos de cada uno que, por cierto, van cambiando con el tiempo, sino también debería dar lugar a expresar lo que se siente en todo momento y transmitir los inconvenientes que surgen en la vida sexual. Así, los expertos aconsejan cuidar la comunicación no verbal por medio de miradas y un lenguaje corporal más sensual para aumentar los niveles de atracción y deseo.