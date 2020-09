Cómo saber si tengo baja el autoestima

SAN PEDRO SULA.

La autoestima puede ser definida como el amor a uno mismo. Debiera ser el primero de los amores porque ser amable con uno mismo reconociéndose en los aciertos pero también en los errores favorece que las relaciones con los demás fluyan igualmente desde el amor y la generosidad. Cuando una persona no se ama a sí misma es habitual que discuta por sus frustraciones reclamando a los demás sus propias carencias.



Pero la autoestima no es ni más ni menos que un conjunto de percepciones y por tanto no una verdad absoluta sino algo que podemos trabajar y variar. Son los pensamientos, las evaluaciones, los sentimientos y los comportamientos que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestro carácter, hacia nuestra forma de ser e incluso, hacia nuestro cuerpo.



Por eso, no nacemos con un concepto predeterminado de quienes somos sino que se va formando con las interacciones con los demás comenzando por los padres, hermanos y otros familiares, así como con amigos, compañeros, la pareja o la sociedad en general. Aunque se forma desde niños, esta puede modificarse en la edad adulta para mantener una relación sana con nosotros mismos.



Los elementos de la autoestima son el (auto)conocimiento, el (auto)concepto, el (auto)respeto, la (auto)evaluación y la (auto)aceptación. Se trata precisamente del autoconocimiento. Al conocerse a uno mismo se descubre lo bueno y lo menos bueno de modo que se destaca lo mejor y se aceptan y perdonan los errores porque forman parte de la vida y del aprendizaje.



De este modo mejora el autoconcepto y se consigue la aceptación desde el respeto a lo que uno hace y a lo que uno es. Solo así, desde la autoestima, la persona puede mostrarse tal y como es explotar todo su potencial.



Signos de buena autoestima

-Compartir los sentimientos sin complejos

-Asertividad

-Entendimiento de las posibilidades de mejora

-Expresión de las opiniones

-Establecimiento de nuevos objetivos y consecución de los mismos

-Creatividad e imaginación

-Responsabilidad

-Liderazgo natural

Signos de autoestima baja

-Inseguridad

-Infelicidad

-Incapacidad para expresar las propias opiniones

-Miedo a no ser aceptado

-Necesidad de aprobación

-Ver a los demás superiores a uno mismo

-Culpabilidad

-Bloqueos