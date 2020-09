Señales que indican que tu pareja está a punto de romper

SAN PEDRO SULA.

Si la relación de pareja es buena, los lazos se fortalecen, pero cuando existe algún conflicto entre ambos, el periodo de alejamiento puede reabrir heridas y reactivar los conflictos que durante el resto del año quedaron soterrados por la falta de tiempo, el exceso de trabajo y el intenso ritmo del día a día.

La razón que explica este incremento es que tras convivir de una forma más intensa durante el periodo de descanso, son muchas las parejas que viven más desilusiones y desencuentros que ganas de disfrutar y aprovechar el tiempo juntos.



Sin embargo, antes de emitir un «certificado de defunción» para nuesta relación de pareja la experta aconseja preguntarse, en primer lugar, cuál es la finalidad inmediata que tiene para nosotros el amor. «¿Para crecer como persona?, ¿para hacer un camino juntos?, ¿para sentirse acompañado y acompañar al otro?, para sentirse amado y poder amar?.

Quizá con estas preguntas puedan surgir algunas respuestas?», propone Rodríguez-Orellana. Eso sí, tras analizar lo que esas preguntas han provocado en nosotros, la terapeuta invita a identificar algunas de las señales que podrían indicar que nos encontramos en condiciones de dar por finalizada una relación sentimental y que tienen que ver con la distancia emocional.



La relación corre peligro si...

-Sientes que tu compañero de viaje ya no tiene ni la motivación ni las ganas de compartir contigo

-Las llamadas habituales se empiezan a espaciar

-Responde a los mensajes días más tarde aunque los haya visto

Sus opiniones comienzan a ser una losa en tus proyectos

-No muestra iniciativas para compartir intimidad y complicidad

-Solo uno de nosotros toma las riendas de la situación

-Sientes que tienes que ceñirte mucho a un guion que nada tiene que ver con tu esencia

-Te das cuenta de que no te pueden dar lo que no tienen sencillamente porque se acabó

Pero además de atender a estas señales negativas, la experta también indica a ser receptivo ante otro tipo de signos, que son aquellos que indican que es posible darse una oportunidad como pareja. Éstas tienen que ver, sobre todo, con el acercamiento mutuo y el deseo sincero de volver a intentarlo.

Se pueden dar una oportunidad si...

-Aparece la motivación, el interés y se empieza a percibir algún cambio en el horizonte amoroso

-El buen humor vuelve a la rutina

-No se percibe distancia física, aumenta la intimidad y los abrazos siempre están disponibles

-Por la calle se ven y se viven como una pareja

-Vuelven las iniciativas y los planes

-Deben de tenerse en cuenta a la hora de hacer planes y sois parte de vuestras respectivas prioridades

-Se sienten los temas de ocio como algo compartido

-Retomá la importancia de contar con el otro y valora su presencia

Eso sí, cuando aparecen estas señales se debe tener en cuenta que si el cambio fuera tan fácil lo haríamos cuando y cómo quisiéramos y que el proceso de la verdadera reconciliación está relacionado con la comunicación sincera, según la directora de Coaching Club.

Así, cada miembro de la pareja debería expresar cómo se ha sentido y cómo le gustaría seguir ese proceso, además de responderse en privado a estas preguntas: ¿Qué cosas me han enamorado de mi pareja?, ¿qué asuntos necesito que cambien a partir de ahora?, ¿Qué tipo de aprendizaje puedo hacer tras una crisis inicial?, ¿Cómo me imagino de aquí en adelante?, ¿Volvería a elegir a esta persona? «Si todas estas respuestas llevan a un ¡Sí quiero! será la mejor señal de que ha llegado la hora de reencontrarse y darse una oportunidad», propone.