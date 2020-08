Cinco preguntas sobre la soledad

SAN PEDRO SULA.

Entre nuestros hábitos saludables está el cuidar nuestra mente. El psicólogo Sergio García, del Colegio de Psicólogos de Madrid, nos da todas las claves sobre la soledad.



-¿Nos da miedo la soledad?

En ocasiones puede suceder, cuando uno está solo se plantea: quién soy, y por qué he llegado a esta situación de estar sin nadie a mi alrededor. La soledad voluntaria puede ser placentera, pero en general, suele traer aparejado un sentimiento de abandono.



-¿Es necesario estar solo?

Sí, si es una soledad creativa. Tenemos que pensar que la soledad no es ni buena ni mala, simplemente en ella aparece a lo que ella hemos llevado. Por lo tanto en ocasiones me puede reconfortar y en otras puede hacer que me remueva y que piense que estoy solo en el mundo.



-¿Soledad es igual a pena?

Tenemos la concepción de que tiene un tinte nostálgico, y que parece siempre fuese mejor la compañía. Ahí tendríamos que definir qué tipos de soledad hay y qué es estar solo.



Aunque no tengas a nadie, tienes la compañía de la lectura, de tus familiares o de sus amigos. Es decir, sentirse arropado por los demás es un sentimiento interior. Aunque parezca que la soledad está en un sentido negativo, depende de cómo uno lo enfoque.



-¿Se aprende de la soledad?

La soledad me sirve dependiendo de lo que yo haya llevado a ella, es decir, hay un proceso creativo si yo llevo una semilla que puede crecer, será muy positivo. Sin embargo cuando estoy solo y me siento abandonado o siento que no estoy en el lugar preciso, me voy a venir a bajo.



Por lo tanto tendríamos que pensar:

-¿Qué queremos hacer con nuestra soledad?

-¿Por qué me da miedo estar solo?

-¿Por qué no me siento acompañado cuando no hay gente a mi alrededor?

Hay personas que se ponen la televisión o la radio para no sentirse solos, como si necesitasen ese bullicio para sentirse integrados. A la soledad cada uno le tiene que dar un sentido, ya sea positivo o negativo.



¿Es una construcción social?

Todo es una construcción social. Pensemos que la soledad ha sido un motivo para que los poetas escribiesen y es una fuente de inspiración, por lo tanto, en la construcción social cada uno le da una connotación u otra.



Sin darnos cuenta llevamos la confianza que nos han inculcado. Estamos acompañados aunque no tengamos a nadie a nuestro alrededor. De esa manera puedo paliar la soledad y llevar a ella algo que me ayude a seguir adelante.