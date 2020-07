Cómo fortalecer tu relación de pareja

SAN PEDRO SULA.

Consejos para fortalecer la relación y la pareja

Reciprocidad: la retro-alimentación entre los miembros, cuanto más doy, más voy a recibir y viceversa; “si queremos recibir caricias, debemos darlas”. Una pareja es interacción e intercambio y para aumentar su nivel de satisfacción, se deben favorecer los intercambios positivos planificando actividades gratificantes y de ocio saludable en pareja, sostiene Marta Ortega.



Ofrecer soluciones y llegar a acuerdos. Es un error tomar la postura de intentar ganar una batalla en vez de alcanzar acuerdos e incluso preguntar a la otra persona qué puedo hacer para mejorar.

Intentar sorprender a la pareja. Para ello, “hay que preguntar qué es lo que puede resultar gratificante al otro y no tratar de adivinarlo”; asimismo, también se debe comentar qué es lo que nos gusta y lo que no.

Mantener una erótica saludable. Desde el respeto y los acuerdo, ésta favorece que la relación de pareja sea mejor; no se debe dar por hecho qué es placentero para la pareja sin antes preguntar.

→ Ser padres. “Muchas veces los problemas vienen con el nacimiento del primer hijo ya que se relega el rol de pareja; sin embargo, se debe tener en cuenta que además de padres o madres seguimos siendo pareja del otro, e intentar no olvidar el ocio saludable y sacar tiempo en el día a día para dedicar al otro miembro.

Habilidades de comunicación: fundamentales

Ortega insiste en la importancia de ser consciente de que hombres y mujeres se comunican de forma distinta; a la hora de expresar, lo típicamente masculino, ya que hay mujeres que pueden ser masculinas en este sentido, es decir las cosas con el objetivo de solucionar un problema,y lo femenino es el desahogo. De igual manera sucede al negociar, donde lo típicamente masculino es ser directo mientras que lo femenino es justo lo contrario.



En toda pareja, hay momentos en los que es necesario negociar o hacer críticas y saber comunicarlas es un aspecto fundamental. Para hacer críticas se debe mencionar qué aspecto específico de la conducta nos molesta.



En lugar de afirmar ‘no eres nada detallista conmigo’, se debe concretar qué es lo que yo espero de forma positiva ‘me gustaría que me dieras un beso por las mañanas cuando te levantas’. La psicóloga insiste en expresar la satisfacción por lo que nos agrada ya que “si solo hago críticas la otra persona sigue sin saber que es lo que espero de ella”, afirma.



Mitos sobre las relaciones.

La psicóloga enumera las creencias erróneas más extendidas entre las parejas, saber reconocerlas es importante ya que son una traba para la felicidad de las relaciones:



Hay que elegir adecuadamente a la pareja y buscar la complementariedad. Al final las parejas se construyen más por azar que por elección y la clave está en gestionar bien la compañía, dedicar tiempo a actividades agradables y solucionar conflictos.

Procurar la igualdad en la pareja. Se suele considerar que las desigualdades son indeseables, sin embargo, no se trata tanto de pretender la igualdad sino de gestionar desigualdades y diferencias con justicia. En parejas heterosexuales, los hombres y las mujeres somos muy distintos y no hay que intentar ser iguales sino respetar las diferencias siendo sensibles.

Considerar que solo hay una realidad. Si hay una discusión, considerar que una verdad más válida que la del otro. En pareja siempre hay dos realidades. Ante la misma situación o estímulo, hay dos interpretaciones o realidades.

Resolver todo por consenso o ser democrático.“Muchas veces se piensa que el desacuerdo, es desamor”, pero no es así. En la democracia se requiere un mínimo de tres, sino va a haber un empate que no ayuda a resolver el desacuerdo. En la pareja, son más efectivos los acuerdos y negociaciones.



Esperar que todo sea espontáneo. Tanto en la relación de pareja como en la erótica, por este mito, pierde valor lo que el otro me da si para ello lo tengo que pedir. Es más saludable aprender a hacer peticiones de forma asertiva y teniendo en cuenta que la otra persona nos puede decir que no.

Los celos son un signo de amor.Tradicionalmente este mito se introdujo para favorecer la exclusividad y la fidelidad en la pareja, pero al final los celos suelen utilizarse para justificar conductas injustas, represivas y, en ocasiones, agresivas o violentas.

El amor es equivalente al enamoramiento. Sobre todo en parejas adultas se suele considerar que si una pareja deja de estar enamorada, significa que ya no quiere al otro y es mejor abandonar la relación.

Distintas investigaciones han concluido que hay procesos biológicos y psicológicos interpersonales que son característicos de las fases del enamoramiento que se van modificando con el tiempo; estas evolucionan desde una mayor activación y deseo de estar con la otra persona a un mayor compromiso e intimidad.

Intentar adivinar lo que el otro siente o piensa. Nunca podemos dar por hecho lo que la otra persona opine o siente ya que no lo podemos saber.

Creer que en las parejas saludables no hay conflictos.