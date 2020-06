Claves para mantener la llama del amor

SAN PEDRO SULA.

Cuando se inicia una relación amorosa, tanto hombre como mujer hacen de todo para que el otro se interese por él o ella. Los detalles no se hacen esperar, la escucha activa, llamadas, sorpresas, cenas, ramos de flores naturales y un incremento por el cuidado de la apariencia. Es decir, conquista y romance a flor de piel hasta llegar al anillo de compromiso.

Con el tiempo, cierto o no, como consecuencia a una ley natural, estas acciones del uno por el otro podrían ir desapareciendo en la medida que se dé por conquistado al otro. Algunas parejas dan testimonio de que incluso justo antes de encargar sus partes de matrimonio, es que la llama comenzó a apagarse.

Pero calma, que mantener una relación viva y sana con el paso de los años es posible siempre que se comprometan a ello. Aquí mostramos algunas claves para mantener vivo el romance:

-Aprendan a comunicarse bien desde el principio

Para que la comunicación se logre debe existir un emisor y un receptor, para luego pasar al feed back, equivale decir, la retroalimentación. Si aprenden a comunicarse correctamente habrán construido un pilar sobre el que sostendrá la relación a futuro.

-Practiquen la gratitud, siempre

El amor es producto del libre albedrío entre dos seres que se aman. Nadie está obligado a nada porque son enamorados, novios o esposos. Por tanto, cada acción de tu pareja, por más pequeña que parezca en beneficio tuyo o de ambos, tiene que ser agradecida.



-Saber utilizar la frase “por favor”

“Por favor, amor” es una pequeña frase que debe ser grabada en su vocabulario para ser utilizada a menudo con su novio/a o esposo/a. Recuerden no dar nada por sentado.



-Valoren a su pareja y sus logros

El fortalecimiento de toda relación pasa por la valoración y admiración, del propio compañero/a. Por tanto, si terminó la carrera, tuvo un acenso, finalizó o comenzó algún emprendimiento, recibió algún premio, hay que decirlo en el momento indicado.



-Conserven sus propios espacios

Cada ser humano necesita su propio espacio para dar paso al desarrollo personal, incluso social. Momentos para cultivar sus propios proyectos e intereses de cara a la vida. Enriquece la relación al poner nuevos temas de conversación sobre la mesa.

-Construyan un proyecto en común

Para que la relación sea sólida deben encontrar o buscar un proyecto en común que los una, no solo el amor. Para muchos es la creación de una familia. Para otros la compra de un inmueble, un auto o instalar un negocio o dedicar tiempo a una causa social.

-Encuentren un pasatiempo

Si aman el deporte, inscríbanse en un club, o dediquen tiempo a practicarlo regularmente juntos. Si les encanta la fotografía, el teatro, la música, la literatura, la natación, las motos, el fútbol, yoga o los videojuegos; encuentren sus hobbies y explótenlos.



-Compartan las tareas de casa con equidad

Para quienes ya viven juntos, atención que no existe cosa que deteriore más la relación que no saber distribuir las tareas que emanan de la convivencia.

-Engríanse cada vez que sea posible

Una tarde de spa, masajes, manicure, un cambio de look, son cuidados que se disfrutan mejor en pareja. Sus cuerpos se lo agradecerán al tiempo que cultivan cierta complicidad para el disfrute y relax.



-Mantengan su apariencia impecable

Su pareja apreciará y sentirá orgullo si tiene como compañero a una persona que se cuida, que siempre luce bien. Sin necesidad de una gran producción, a veces basta con cambiar de peinado recogido. No habrá razón para buscar fuera lo que abunda en casa.



-Cambien la rutina con regularidad

Todos los hábitos pueden reinventarse. Si antes desayunaban en el comedor, háganlo en la terraza o cama. Si se despertaban a las 8:00 a.m. háganlo media hora antes y salgan a correr juntos. La idea es no caer en el aburrimiento o la temida mala rutina.



-Dense un respiro cada vez que sea necesario

No se olviden de las escapadas de fin de semana ni planificar pequeñas vacaciones cada vez que sea posible. Salir de la zona de confort en pareja es muy enriquecedor.

- Los almuerzos y cenas sorpresas no deben faltar

El plato favorito de su pareja, las velas, una buena música de fondo son bienvenidos siempre. Incluso si no se lleva a cabo en el restaurante de moda.



-Toda fecha especial se recuerda y debe celebrar

Celebrar todas sus fechas especiales será como volverlas a vivir. Incluso si tu pareja no es buena para recordarlas, no es motivo para no hacerlo.



-Que no muera la pasión: busquen ser creativos

Lencería sexy, masajes, mucha osadía, el factor sorpresa y la creatividad no pueden faltar para avivar la llama de la pasión. La comunicación y complicidad son claves para dar rienda suelta a la imaginación sobre su sexualidad.



-Un detalle vale más que mil palabras

Todos los días son especiales al lado de la persona que se ama, por tanto, los detalles no pueden faltar. Una flor, una carta, un mensaje de amor en la mesa de noche, o en el refrigerador. Son actos simbólicos que alimentan en romance.



-Vean las virtudes en el otro y no los defectos

No existe persona perfecta. Concentren su atención en los aspectos positivos de su pareja y no en sus manías o actos reprochables.



-Jamás se pierdan el respeto

Una frase dicha con rencor, frustración u odio no tiene marcha atrás. Si uno está molesto lo mejor es que el otro salga a caminar. No existe discusión en solitario. Cuando las revoluciones bajen será momento para el diálogo.