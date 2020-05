¿Cuánta intimidad es suficiente?

SAN PEDRO SULA.

Muchos estudios han intentado determinar con qué frecuencia la pareja promedio tiene relaciones sexuales, cómo ese número podría cambiar en las varias etapas de una relación y la cantidad ideal para la felicidad.

Pero una de las conclusiones más interesantes de la investigación reciente es que un nivel suficiente de sexo es cualquiera que ofrezca satisfacción tanto sexual como marital a ambos miembros de la pareja. No se trata de la cantidad de veces que menciona un artículo de una revista ni con qué frecuencia su mejor amigo y su pareja lo hacen.

Y más no siempre es mejor.

De hecho, según un estudio, las parejas que tienen muchas relaciones sexuales pero que sienten que lo hacen en automático o que el sexo es aburrido no son más felices ni están más satisfechos con el sexo ni con su relación.



¿Cuáles son los secretos de las parejas satisfechas?

Son las cosas que se enfocan en la calidad, y no en la cantidad, de las relaciones sexuales. Esto incluye estar en armonía con la pareja respecto a la frecuencia y la variedad de las relaciones sexuales.

La comunicación, lo que incluye hablar sobre los deseos sexuales, es la esencia de la armonía, pero muchas personas todavía se sienten incómodas al hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta.

Tener las mismas perspectivas sobre la importancia del sexo en la relación, es decir, el lugar que ubica en la lista de las prioridades de la vida, también es clave. Y como la satisfacción marital es la base del sexo matrimonial, otro secreto es fomentar la relación con muestras de amor no sexuales, que pueden ser tan sencillas como decir "te quiero" con más frecuencia.