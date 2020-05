Cómo una relación feliz puede ayudar a su salud

SAN PEDRO SULA.

Huey Lewis, el roquero de los ochentas, tenía razón: el poder del amor es algo curioso y podría incluso salvarle la vida. O, por lo menos, alargarla y hacerla más sana. Los estudios han mostrado que las relaciones de apoyo en general y, el matrimonio en particular, pueden serle saludables.



Un estudio de 2017 en el Journal of the American Heart Association encontró que personas solteras con enfermedades del corazón tenían probabilidades un 52% mayores de tener un ataque del corazón, o de fallecer por un problema cardiovascular cuatro años después, comparadas con pacientes casados.

En lo general, la tasa de mortandad para personas casadas es menor que la de personas siempre solteras, divorciadas o viudos, de acuerdo con Estadísticas del Centro Nacional de la Salud. Estudios de imagenología muestran que las secciones cerebrales relacionadas con el estado del humor y la regulación del dolor se activan al ver fotografías de la pareja romántica de la persona.

Pensar acerca de nuestra pareja también podría aumentarnos la energía por afectar positivamente los niveles de glucosa en la sangre. Todo eso se alinea con resultados impresionantes que muestran lo potente que son las relaciones de todo tipo que brindan apoyo.



El Dr. Robert Waldinger es director del Estudio de Harvard sobre el desarrollo del adulto, el cual ha monitoreado dos grupos de hombres desde 1938. Su charla en TED acerca de los elementos que hacen una vida buena ("What makes a good life?") ha sido vista decenas de millones de veces.

Entre otras cosas, el estudio encontró que tener relaciones estables durante la mediana edad es un mejor previsor de buena salud y felicidad treinta años después, comparado incluso con el conteo de los niveles de colesterol. El mensaje más claro del estudio comenta a la audiencia en la charla: "Las relaciones buenas nos mantienen más felices y más sanos. Punto".

¿De dónde viene este poder? "Esa es la pregunta de los $64.000", comentó en una entrevista. Una de las teorías es que las relaciones buenas calman la respuesta de pelear o huir que se dispara en una persona cuando esta se siente temerosa o enojada, dijo Waldinger, psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston.

Las hormonas del estrés que se disparan en esos momentos pueden ser dañinas. Sin embargo, también añadió que "si tuvo un mal día y sucede algo malo, y luego llega a su hogar y tiene a alguien con quien comentarlo, literalmente puede sentir cómo el cuerpo comienza a relajarse conforme habla de lo que no está bien.Eso sucede sobre todo cuando se cuenta con alguien que sepa escucharlo bien y que quizás ofrezca palabras de aliento".

Los estudios han mostrado que la intimidad física, tomarse de la mano o abrazarse, por ejemplo, pueden disminuir las hormonas del estrés. Sin embargo, las relaciones tienen una función aún más importante aparte de la regulación del estrés, dijo Julianne Holt-Lunstad, profesora de psicología y neurociencia de la Universidad de Brigham Young en Utah.

Una pareja que le brinde apoyo podría alentarlo de formas saludables, tal vez a hacer ejercicio o a consultar a un médico si lo necesita. La profesora dirigió un análisis pionero en 2010 publicado en el boletín PLOS Medicine, en el cual se analizaron datos de 148 estudios en los que participaron más de 300.000 personas.

El análisis encontró que las probabilidades de seguir vivo al final del periodo de un estudio eran un 50% mayores en personas que contaban con las relaciones sociales más fuertes, comparadas con personas que carecían de esos vínculos. Como factor de previsión de la supervivencia, eso equivale al efecto de dejar de fumar.

Otros estudios dirigidos por Holt-Lunstad se enfocaron en el efecto que tiene el matrimonio sobre la salud. La lección en cuanto a este es: la calidad importa. La investigación encontró que personas en matrimonios felices tenían una presión sanguínea más reducida comparadas con personas solteras. Sin embargo, las personas en matrimonios con problemas tuvieron resultados desalentadores, comparadas con los solteros.



Los elementos de una relación positiva, trátese de un matrimonio u otro tipo de relación, incluyen la confianza y la seguridad, comentó. También importa lo bien que responda a las necesidades de su pareja; o sea, "la medida en la que ambos den y reciban para que no se trate de una relación de un solo sentido".



Waldinger dijo que no es necesario que una relación sea perfecta para que aporte beneficios de salud. Las investigaciones no son concluyentes, indicó, pero los expertos piensan que la clave podría ser el tan solo saber que tenemos a alguien que nos está apoyando. "No es indispensable que sea una relación marital", dijo.



"No es necesario que alguien viva con uno. Podría tratarse de alguien que sabemos que respondería con nosotros en un instante si los necesitamos". La "base del afecto" parece ser vital para las relaciones buenas y estables, agregó. Por ejemplo, en uno de sus estudios iniciales encontró que los argumentos enojado no predecían el fracaso de un matrimonio, siempre que el afecto fuera el elemento subyacente de la relación.

"Resulta que a ciertas parejas les va bastante bien cuando alegan, expresan lo que necesitan decir y concluyen el tema", dijo Waldinger.



No todos los matrimonios felices son parecidos, agregó. "Sospecho que tiene que ver con compatibilidad más que nada. O sea, en las relaciones hay personas que desean bastante contacto, mucho compartir e intimidad emocional, y hay otras personas que no quieren mucho de eso en realidad. Y no se trata de que una cosa sea mejor que la otra".

Holt-Lunstad dijo que más personas deben entender que las relaciones tienen un impacto enorme en el bienestar físico, sobre todo en lo tocante a la salud del corazón. La gente está acostumbrada a escuchar mensajes acerca de la importancia de hacer ejercicio y no fumar, dijo. "Debemos comenzar a tomar nuestras relaciones tan en serio como lo hacemos con esos otros elementos".