¿Cuánto tiempo se debe esperar para iniciar otra relación?  

Tras finalizar una relación amorosa es necesario tomarse un tiempo para vivir las diferentes etapas de la ruptura, sin embargo, la pregunta que muchos nuevos solteros se hacen es ¿Cuánto tiempo debo esperar para otro noviazgo?



Aunque no hay una respuesta científica para esta pregunta, muchos expertos en el tema coinciden que se debe espera al menos un año para iniciar otra relación.



Los conocedores además indican que una persona no debe iniciar un romance presionado por las opiniones ajenas, pues esto solo aumentará el riesgo de una mala decisión.



Sobre el proceso de "duelo", los especialistas señalan que es necesario trabajar en uno mismo para cerrar ciclos y no entrar en una nueva relación arrastrando los problemas inconclusos de la relación anterior.

Más allá de la existencia de un tiempo específico, lo más importante es poner en perspectiva tus propios sentimientos y necesidades, para que en función de ello decidas si iniciar o no un nuevo romance.