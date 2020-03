Efectos de la cuarentena en la relación

¿La pandemia global y las relaciones van de la mano? Considerar si deseamos o no pasar una cantidad indefinida de tiempo con nuestra pareja puede ser una decisión difícil, especialmente si no hemos pasado mucho tiempo juntos antes.

“Hay quienes no tienen alternativa, viven en familia, tienen hijos, hermanos y padres que se transforman en compañeros las veinticuatro horas. Incluso quienes ya viven en pareja deben enfrentar esta situación sin mucha posibilidad de elección. Sin embargo, hay personas que sí están en pareja pero no tienen la modalidad de convivencia. Ellos pueden elegir”, sostuvo en diálogo con Infobae Agustina Fernández, psicoanalista.

“La cuarentena obliga a quienes conviven a conocerse de otro modo. El exterior como forma de evasión del otro o como una distancia ya no es una posibilidad. Y para aquellas parejas que no conviven quizá no sea la mejor opción hacerlo ahora, ya que estarían tomando la decisión no por un proceso de maduración de la pareja sino forzados por circunstancias externas”, aseguró la psicoanalista Fiorella Litvinoff.

La ciudad china de Xi’an ha visto un número récord de solicitudes de divorcio en las últimas semanas, según el periódico Global Times. El diario, propiedad del Partico Comunista Chino, asegura que en algunos distritos las oficinas que tramitan los matrimonios han experimentado un número de peticiones nunca visto antes.

“A causa de la epidemia, muchas parejas han estado juntas en casa durante más de un mes, lo que sacó a la superficie conflictos que permanecían escondidos”, explicaba un funcionario local.

La comunicación, como siempre en las relaciones saludables, parece ser clave en estas situaciones. Convivir durante la cuarentena puede sonar emocionante y divertido al principio, pero es importante comunicar sobre las partes no tan divertidas de, esencialmente, pasar todo el tiempo con una sola persona.

Las conversaciones sobre cómo mantener la estabilidad física y mental pueden ayudar a aliviar la ansiedad. Y si es posible trabajar de forma remota durante la cuarentena, las conversaciones sobre cómo compartir el espacio en el hogar pueden ser muy útiles para mantener una actitud positiva y productiva.

Las parejas que eligen o no pueden pasar la cuarentena juntos podrían verlo como una oportunidad para apoyarse en formas creativas en las que no habían pensado o que no necesitaban antes, como escribir cartas, leer los mismos libros y discutirlos, o solo hablando con frecuencia por teléfono. Al final del día, el período de cuarentena será temporal.

Recomendaciones

1. No tomarse como algo personal que el otro necesite espacio. Si un par de veces al día quiere irse a otro cuarto a escuchar música, ver un video de YouTube, no es que te quiera menos, solo es un ser humano.



2. Según expertos, en enero del 2021 habrá un boom de recién nacidos. Al margen de embarazos y estadísticas, la cuarentena es un momento ideal para reforzar la intimidad y el sexo en pareja.



3. Respetar los hobbies y manías del otro. Es importante respetar, ceder y también decir de manera asertiva si algo nos molesta. Supone un trabajo de empatía que a la larga fortalecerá la relación.