Dicen ‘sí, acepto’ a boda ecológica

A la hora de decir "sí, acepto" a la unión matrimonial, algunas parejas también declaran su amor y compromiso por la Tierra.



Los tradicionales adornos artificiales, envases de plástico, envoltorios desechables, artículos de un sólo uso y hasta los vestidos de novia nuevos están siendo eliminados de los festejos que buscan ser más amigables con el ambiente.



"El planeta ya exige que hagamos cosas. Ya no es como una moda, exige que estemos haciendo cosas de manera distinta", dice Elena Olascoaga, quien el año pasado celebró su matrimonio al estilo "cero basura".



Al inicio, el plan de ella y su esposo, Bobby Belden, era tener una boda alternativa, pero una cosa los llevó a la otra, y al final, terminaron haciendo una fiesta más armónica con la naturaleza.



Su celebración fue en un espacio al aire libre con un estilo minimalista, sin utilizar envases desechables y con artículos decorativos como macetas con plantas que los invitados podían llevar a casa y seguir utilizando.



"La idea es que no fueran cosas que terminaran en la basura", cuenta Elena, quien optó por rentar un vestido de segunda mano.



Ellos son un ejemplo de cómo el movimiento que impulsa las bodas de bajo impacto ambiental está creciendo en el mundo y, poco a poco, también está llegando a Monterrey.





e recomienda el libro La Guía verde para la novia, ofrece buenos consejos

Misión verde

A simple vista, parecería que una boda no genera mucha basura, pero la realidad es otra.



La Guía verde para la novia, libro que ofrece consejos para planear una boda de bajo impacto ambiental, señala que en promedio una boda produce unos 180 kilos de desechos y 63 toneladas de dióxido de carbono.



"Hay muchos desechables en una boda", explica Brenda Gladín, fundadora de Ix Chel Weedings. "Con desechables nos imaginamos los vasos, los platos, el unicel, pero todo lo que se utiliza una vez es desechable".



Brenda es posiblemente la única organizadora de bodas de bajo impacto ambiental en México. La han contratado parejas de todo el País, pues le aseguran que no encontraron a nadie más.



"Ha sido difícil porque no tengo un referente, realmente sobre todo en el País y en la Ciudad, es abrir el camino completamente".



Inició a trabajar de esta manera conforme sus clientes sugerían incluir hábitos más ecológicos en sus fiestas. Con el tiempo se dio cuenta que los hábitos sustentables que intentaba llevar en su vida personal, no eran suficientes si no los aplicaba en su trabajo.

"En medio de la fiesta como que me detuve, vi todo a mi alrededor y toda la basura que la gente estaba desechando por algo en lo que yo había contribuido", recuerda la joven de 26 años. A las 2 de la mañana de ese día tomó la decisión de nunca volver a organizar ese tipo de bodas."Siento que es como mi misión de verdad hacer esto fuerte, que cada vez más bodas sean de esta manera".



Tres pilares

Hay diferentes acciones que se pueden implementar para que un festejo sea más amigable con el ambiente. Hay algunas parejas que incluso buscan que los residuos de la comida vayan a la composta.



Para organizar las bodas, la fundadora de Ix Chel Weddings trabaja sobre tres pilares: Reducir a sólo lo necesario, reemplazar materiales de un sólo uso e innovar con actividades menos contaminantes.



"Lo que Brenda trae a la mesa desde el principio es hacernos ver qué es lo esencial", señala Ana Montoya, quien planea su boda para este año. "Primero se empieza por eliminar todo lo que no es esencial y de ahí se minimiza mucho el impacto".



Como se eliminan muchas cosas, los gastos pueden reducirse de forma considerable.



Después de haber seleccionado los artículos que se usarán, deben analizar cómo evitar que sean materiales desechables. La innovación está ligada a este punto, pues se trata de sustituir dinámicas tradicionales que generan más basura.



Se busca, por ejemplo, que haya recipientes retornables para los dulces y postres, que los arreglos de mesa puedan ser reutilizados, que haya menos recuerdos para los invitados, que las invitaciones sean digitales o que la comida sea más natural.



Aunque se hagan cambios, cuentan, una boda ecológica puede verse igual a una tradicional.



"Hay un chorro de opciones y aceptar este reto también implica ser más creativo y a veces ser más sensible, y está más padre porque tu boda tiene más tu sello", opina Ana.



Como estas modificaciones representan cambios de tradiciones, para muchas parejas puede resultar complicado. Sin embargo, quienes se han sumado a este movimiento consideran que lo que más importa es que sea un momento especial.



"Evalúen lo que es más simbólico para su corazón del evento y se van a dar cuenta que lo demás es extra y que no va a sumarle ni a restarle a tu evento que esté o no", señala Ana.



"Ya no estamos en un punto en el que podamos decir: 'Planeta, espérame tantito, voy a hacer la boda de mis sueños y ahorita te atiendo'", indica. "Nunca va a ser fácil tomar el camino del bienestar del planeta. Siempre va a implicar esfuerzo, valentía de tomar ese esfuerzo".