7 consejos para tener una relación exitosa

La confianza es de suma importancia para fortalecer la relación y así evitarás muchos problemas.



Cuando por fin puedes conectarte con esa persona que amas llega a ser una relación exitosa, de manera que los sentimientos que intervienen; tanto físicos como emocionales, requieren de mucho trabajo entre ambos. Sin embargo, debes recordar que ninguna relación es perfecta.



Siempre existen altos y bajos, pero no es algo de lo que no puedas solucionar. Ya que para tener ese vínculo tan unido y lleno de amor se requiere que los dos aporten buenas vibras y evitar las peleas sin argumento, pues esto deteriora la relación amorosa.



Si tu relación es sana entonces existe mucha comunicación, respeto, espacio y confianza. Cabe mencionar que deben existir estos factores, de lo contrario podrías estar pasando por una etapa de crisis.



1. Ámate. Para amar a otra persona, primero debes amarte a ti mismo para poder hacer feliz a los demás.



2. Debe existir comunicación. Expresa a tu pareja todas las inquietudes que tengas, pues eso hará que su relación se fortalezca y de igual manera tener las cosas claras.



3. Honestidad. Para tener una relación exitosa es importante que siempre digan la verdad, ya que al ser honesto generas confianza y de esta manera, tu relación no saldrá afectada por las mentiras.



4. Respeta su espacio. Tanto tú como él merecen tener cada quien un tiempo, un espacio personal. El estar juntos es perfecto, pero debes dejar que tu pareja comparta tiempo a solas, con su familia o amistades.



5. Perdona. El perdón es indispensable para vivir con tranquilidad con tu pareja sentimental. Todos en algún momento de la vida cometemos errores por lo que perdonar es parte del proceso para ser feliz.



6. Habla de sexo; explica lo que quieres. Cuando comentas con tu pareja lo que te agrada y lo que no te agrada ayudará a tener mejores relaciones sexuales. Sin embargo, recuerda que nunca debes obligar a tener intimidad a la persona con quien compartes tu vida.



7. Higiene sexual. Es importante que hables de manera abierta y sincera sobre los métodos de protección contra cualquier enfermedad de transmisión sexual que pueda surgir. Del mismo modo, hablar de cuándo será el momento indicado para un embarazo o planificar para que no sea un embarazo no deseado, así podrás tener una relación exitosa.