Señales para identificar la crisis de pareja

Encontrar a una persona que nos haga soñar despiertos, que nos apoye y busque hacernos siempre felices es una de las sensaciones más maravillosas, pero ¿qué sucede cuando la llama del amor parece estar apagándose con tu pareja?



A continuación las señales que confirman que tu relación está en crisis.



1. Culpable por los planes de pareja que hace a futuro contigo. Aunque es una de las señales de crisis de pareja más silenciosas, sus efectos son muy profundos y devastadores. ¿Alguna vez te has sentido culpable porque tu pareja tiene planes a futuro que incluyen tu compañía? Si tu respuesta es sí, significa que estás con esa persona simplemente por la inercia y el miedo a dar por terminada la relación. Esta señal indica que crees que la relación es una pérdida de tiempo.



2. ¿Detalles y tiempo juntos? ¡Jamás! Cuando se olvidan las fechas especiales y los gestos románticos son cada vez más escasos, la situación se convierte en un gran problema y puede indicar que tu relación está en crisis. A esto se suma que la pareja comience a hacer muchas cosas por separado. Aunque es normal que cada uno tenga tiempo para sí mismo, la pareja no puede dejar de compartir.



3. Críticas destructivas. Es válido dialogar y llegar a consensos cuando las cosas no marchan bien, sin embargo, menospreciarse y criticarse solo indica que tu relación está en crisis. Las frases que lastiman, aunque no lo creamos, pueden apagar poco a poco un profundo amor.



4. Sentirse siempre solo. Esta cuarta señal es alarmante porque desencadena rupturas. Una persona puede dormir todas las noches en la misma cama con su pareja y sentirse a kilómetros de distancia. Si se presenta esta soledad es muy difícil para la pareja poder volver de ese lugar.



5. Rompen promesas. Las promesas y planes a futuros son la motivación de una relación, por ello romperlas supone que importa poco o nada el bienestar e ilusiones del otro. Esta es una clara “bandera roja” que indica que tu relación está en crisis.