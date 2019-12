Cómo evitar pleitos con la pareja esta temporada

Si estas fechas de reuniones te la pasas discutiendo todo el tiempo con tu pareja, porque sencillamente no se ponen de acuerdo. Los expertos del sitio Mujer de 10 compartieron los siguientes consejos para sobrevivir a estas festividades y no terminar corriendo al marido de la casa.



Solo es una vez al año. Afortunadamente las fiestas y las anécdotas de tu suegro cuando él era un prominente hombre de negocios y cerró convenios turísticos históricos solo tendrás que escucharlos ahora. Más tarde, regresará la calma y tranquilidad a tu vida.



Acepten un compromiso a la vez. Es una realidad, no pueden estar con las dos familias en las mismas fechas.



Mejor acuerden qué festividad es más significativa para cada familia y hagan un plan. Forzosamente una suegra va a quedar “trágicamente decepcionada y sola” pero existen formas de compensarlo. No caigan en el chantaje.





Haz un presupuesto y plan de gastos. El dinero es la causa de la mayoría de los conflictos en pareja.



Realicen un plan de gastos, un presupuesto para cada regalo y lo que desean gastar en ustedes. De ese modo, tendrás delimitados los costos de cada cosa y el porcentaje de ahorro.



Elige tus batallas. No puedes ir contra corriente en Navidad. Para mantener un ambiente tranquilo, debes hacerte de la vista gorda con muchas cosas.



Como los molestos hábitos de tu suegra y tus cuñados o los argumentos de la tía de tu pareja. Elige tus peleas, hay cosas que no vas a cambiar. Relájate con ello.



Apóyense uno al otro. Si sabes que a tu pareja le molesta quedarse a solas con tu papá, porque lo hace sentir mal o le molesta que te vayas a la cocina a platicar con tu prima mientras que él se queda en la reunión familiar, apóyense, busquen integrarse uno con el otro y hacer de la convivencia familiar algo más llevadero.



Nada será perfecto. No tienes porqué tener el árbol de navidad de catálogo, no tienes porqué hornear la pierna de jamón idéntica a la foto, no tienes porqué tener el look navideño de Barbie.

Llévatela tranquila. No necesitas tal grado de perfección en tu vida. Acepta que tu pareja no es perfecta y tu tampoco lo eres. No te presiones por dar la mejor impresión de todo.

Consejos

1. Jamás olvides el objetivo de pasar las fiestas juntos, porque sabes que estando ambos cada uno por su lado es más triste que estando juntos.





2. Cuando sientas que estás a punto de estallar, en lugar de crear una discusión relájate y opta por la alternativa amigable. Piensa en algo bonito. No vale la pena discutir en Navidad.



3. Aunque es Navidad tampoco te plantees expectativas falsas en estas fechas. Tu pareja no se transformará en el príncipe azul. Plantéate un objetivo realista. Ser más unidos es un inicio.