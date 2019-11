Cómo superar un divorcio y no morir en el intento

"No supimos decir lo que nos estaba molestando a tiempo y la brecha se empezó a hacer más grande", cuenta Jessica T. Raijman.



Junto con su ex esposo Sergio Krashku escribió Nos quisimos... Matar (Océano). El libro está a la venta en Amazon a un costo de $7.99. En este libro ambos comparten su experiencia con el fin de que quienes atraviesan por el divorcio tengan herramientas para trascenderlo más rápido y de la mejor manera.



Ellos, aseguran, pasaron del amor al odio y del odio al amor. T. Raijman concluye que el principal conflicto con su ex esposo fue la falta de comunicación.



Cuenta que tras el divorcio y cuando se encontraban en la parte más álgida de la pelea, "cuando nos estábamos sacando los ojos", decidieron poner freno.

En la actualidad la relación es muy cordial, lo que ha impactado favorablemente en sus hijos.



"Los niños son lo más importante y creo que para cualquier pareja, y ellos acaban muy afectados si los papás se la pasan peleándose".



La idea es lograr una relación cordial con la ex pareja porque se tienen a los mismos hijos para siempre.



Explica que las herramientas que implementan para dejar las peleas son muy básicas, por ejemplo cuando habla con su ex esposo y empieza a engancharse en un tema irrelevante, prefiere concluir la conversación.



"Hay diferencias que no vamos a poder reconciliar, que lo intentamos, pero si no los logramos en el matrimonio en el divorcio difícilmente lo vamos a lograr; entonces esas diferencias ya ni siquiera las tocamos y cuando uno la toca el otro se puede desenganchar antes de empezar una discusión que no va a llevarnos a nada".



También establecieron nuevas reglas y hablaron de lo que esperaba cada uno del otro como ex pareja.



T. Raijman propone hacer yoga y meditación para conectarse con lo verdaderamente importante.



Precisa que el libro no sólo está dirigido a parejas en proceso de divorcio, sino también a las que continúan unidas.



"En nuestra experiencia lo que pasó es que las cosas empezaron a ir mal, luego un poco más, y más y luego como la humedad se va metiendo poco a poco, y cuando menos te das cuenta ya estás inundado. Es poner estos focos rojos en cosas pequeñas y hay relaciones que vale mucho la pena salvar".



Qué hacer

Tras un divorcio se recomienda:

-Desengancharse de temas de conflicto y pelea.

-Evitar hacer juicios o emitir opiniones adversas de la ex pareja delante de los hijos.

-Hacer yoga para conectarse con lo realmente relevante.

-Reflexionar sobre los motivos de la separación para encontrar el bienestar que se perdió y mejorar la calidad de vida.



Fuente: Jessica T. Raijman