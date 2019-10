Ideas para reconquistarse luego de una crisis conyugal

Cuando una pareja ha experimentado una separación (sin importar la causa), pero decide darse una segunda oportunidad, primero que nada deben tener la madurez suficiente para pasar página y perdonar lo que haya que perdonar.



Un siguiente factor es hacer caso omiso a las críticas y cuestionamientos que, sin duda, recibirán de amistades o familiares. Estos son los que siempre dan su opinión cuando ven que una pareja decide continuar en lugar de divorciarse, puesto que siempre se enfocan en la gravedad de la falta o el conflicto que generó el distanciamiento entre ambos originalmente.



Aunque estas personas cercanas tengan buenas intenciones, es mejor que no intervengan, y hay que decírselo. Como dice el dicho, “nadie sabe el mal de la olla, sino la cuchara”. Las parejas son las que tienen que limar asperezas, llegar a acuerdos y, en especial, aceptar sus culpas para llegar al importante punto del perdón y la reconciliación.



Lo que debes tener bien claro es que ninguna pareja es perfecta, así que las crisis son comunes. Aunque es bastante complicado seguir adelante, pueden lograr que la química regrese.



Un paso bien importante para recuperar a tu pareja es entender por qué la “perdiste”. Cuando lo identifiques puedes empezar a reflexionar y, por supuesto, ponerte en su piel para entender su conducta.



Uno de los principales errores entre parejas es que creen que el otro debe adivinar sus necesidades. Si quieres algo debes comunicarlo de manera directa y positiva, esto quiere decir no a gritos ni reproches.



Otro punto clave: nunca debes juzgar sin cariño y sin ganas de superarlo. Si eres el tipo de esposa que va a estar echándole en cara al marido sus faltas cada vez que tengas oportunidad, sin dudar, vivirán un infierno, y eso no es vida.



Una relación tóxica afecta no solo a la pareja, también a los hijos, así que si no funciona su reconciliación, les sugerimos buscar ayuda terapéutica. Muchas parejas solucionan sus crisis con terapias; otras, no, terminan aceptando que sus sentimientos cambiaron, pero aprenden a relacionarse sanamente por su paz mental y el bien emocional de sus hijos.





Planifiquen un viaje solos





Recomendaciones

Vuelvan a los inicios románticos. Te proponemos tratar de recrear momentos específicos que llevaron su relación a un mejor nivel, deben sentir nuevamente que son almas gemelas.



Expresarse. Todos nos equivocamos, lo importante es reconocerlo. Expresa todo lo que crees que produjo la tensión y resuelvan los conflictos. Escucha y entiende, la decisión es de ambos.



Viajen. Los paseos son ideales para olvidarse del estrés y reconectarse con los seres amados. La clave está en alejarse de lo cotidiano y recuperar el valioso tiempo perdido.



Demostrar interés. Pregúntense por su día, demuestren que les importa y que a pesar de todos los conflictos se siguen amando. Deben tratar de amoldarse a las nuevas circunstancias.