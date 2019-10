Seis buenos motivos para no volver con tu ex

Terminar una relación puede ser muy difícil y en muchas ocasiones puede haber dudas de la decisión que tomaste. Superar el desamor no es fácil. Se dejan atrás muchos recuerdos y las consecuencias emocionales provocan que este momento se vuelva "el fin de nuestro mundo".



La mayoría regresa con la esperanza de poder ‘arreglar’ algo, sin embargo, aquí te damos razones por las que no es saludable regresar a esa relación.



1. No volverá a ser lo mismo. Si regresas con tu ex puede ocurrir que ya no sea lo mismo. Todo dependerá del problema que los haya llevado hasta la ruptura. Recuperar la confianza de alguien es difícil, pero no imposible.



2. Te impide crecer. Si lo has intentado una y otra vez con la misma persona necesitas replantearte tu decisión.



3. Cierras las puertas a nuevas oportunidades. Si sigues en la zona de confort en la que te encuentras, puede ser que estés cerrándole las puertas a nuevas oportunidades que podrían cambiarte la vida.



4. El daño podría ser peor. Si estás constantemente perdonando a alguien por sus errores, en caso de que así sea, cada vez habrán más motivos para volver a tener problemas.



5. Puede que haya rencores. Podría suceder que no logres olvidar lo que sucedió con tu ex y si el rencor está presente en la relación, difícilmente podrán continuar.



6. No podrás dejarlo atrás. La baja autoestima o falta de confianza podrían llevarte a los brazos de tu ex. No te conformes con cualquier cosa, es importante tomar valor y dejar lo que te hace mal.