¿El por qué las mujeres son infieles?

Por generaciones se ha transmitido la teoría de que los hombres son más infieles que las mujeres. Pero cada vez nuevos estudios revelan que no solo las mujeres los igualan también pueden llegar a superarlo, la diferencia es que ellas sabe ocultar sus romances mejor.

Alicia Walker, una profesora asociada de Sociología en la State University de Missouri, tiene la teoría, por ejemplo, de que las mujeres engañan mucho más a sus parejas que los hombres. Después de una profunda investigación, Walker acaba de publicar 'The Secret Life of the Cheating Wife' ( "La vida secreta de la mujer que pone los cuernos"), donde reúne una larga lista de casos con conclusiones verdaderamente sorprendentes.

"Una vez leí en un estudio que el 90% de las personas que engañan a sus parejas nunca dejan la relación", dijo en una entrevista a la revista 'Fatherly'.

"Es algo que muy pocas veces sale a la luz, ya que en las historias de infidelidad parece que siempre acaban en divorcio. También descubrí en otra investigación que un 80% de los mentirosos nunca son pillados, una estadística que se amplía en el caso de las mujeres".

Lo que hizo que Walker decidiera investigar a fondo el tema fue otro estudio en el que se afirmaba que las mujeres son especialmente vulnerables a la infidelidad una vez que pasan de los 40 años.

"Me di cuenta de que no había mucha ciencia sobre el asunto de la infidelidad, ya que parece que actuamos como si no ocurriera".

"Muchas más mujeres de las que creemos están en este momento engañando a sus parejas. Hay una gran cantidad de datos que ofrecen una alta probabilidad de que, por ejemplo, lo hagan con un compañero del trabajo, y también que usen la consabida frase de: 'Mi matrimonio es genial y estoy muy satisfecha'".



"Si queremos que cambien las cosas, es hora de pensar en la posibilidad real de una infidelidad, pero también tener conversaciones más honestas sobre sexo con tu pareja, preferiblemente antes del matrimonio".

"Muchas mujeres de mi estudio mencionaron no haber tenido una conversación seria sobre sus inquietudes sexuales. Nos adentramos en relaciones románticas y pensamos que el sexo va a ser bueno y funcionar de manera fluida, pero esto no es cierto. Lo mejor para que no haya que recurrir a una tercera persona es mostrarte completamente abierto a lo que tu pareja demanda".

Muchas de las entrevistadas reconocieron sentir vergüenza a la hora de hablar de sus deseos y fantasías con sus parejas. Lo que más le sorprendió a Walker fue encontrarse con que muchas de ellas le hablaron de matrimonios abiertos.

"Por norma general no quieren dejar a su esposo, están contentas con su vida, pero lo único que realmente quieren es tener una cierta variedad en sus parejas sexuales", asegura Walker. "No es solo 'Oh, cómo quiero a mi esposo, solo quiero estar con él', sino más bien '¡Quiero muchísimo a mi esposo pero quiero probar todos los platos del menú!'".



Según la autora, cree que muchas de ellas lo ven como una manera de empoderamiento. El hecho de seguir bajo el paradigma de una relación matrimonial machista en la que es él quién la recibe en el altar o quién paga la cena, sigue pesando muchísimo a la hora de acabar engañando a su marido.

"La mayoría de ellas se sintieron atenazadas por estos roles y normas sociales. Siempre sintieron ser elegidas, en vez de ser ellas las que eligen", reitera Walker. "Y luego recurren a páginas de citas en las que por fin son ellas las que toman decisiones".



Walker incide muchísimo en la práctica de la atención y la confianza. "Siempre que estés con tu cónyugue es esencial que pienses tanto en sus necesidades como en las tuyas", concluye. "Deberías comenzar a prestar atención a tu comportamiento en el dormitorio y asegurarte de que va bien, no sea que tenga que venir una tercera persona para hacerlo por ti".