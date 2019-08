Cosas que un hombre hace cuando quiere seriamente a una mujer

'Las palabras se las lleva el viento", es un adagio popular. Y cuando se trata de hombres, las mujeres siempre tienen sus dudas o sospechas.

Aunque su novio o pareja le diga constantemente que la ama, ella siempre espera que lo demuestre con acciones. Sin embargo, existen otro tipo de mujer que se lamenta porque su pareja en pocas ocasiones pronuncian esas palabras.

Es muy importante enfatizar que los especialistas han explicado que algunos hombres, por múltiples razones, no saben expresar con palabras sus sentimientos más sí lo hacen con acciones.

Pero hay una serie de conductas que ambos tipos de caballero demuestran cuando se enamoran.

El sitio Cultura Colectiva hizo un lista de las significativas. Por ejemplo, cuando salen juntos y se encuentran con sus amigos le da un lugar especial. Si hay que elegir entre ellos o ella, siempre la elegirá a ella.



Comparte su música o películas favoritas y, a su vez, se interesa por sus gustos. La mensajea de manera recurrente sin invadir su espacio o parecer una persona obsesionada, pues lo único que quiere es que sepa que está ahí para ella.



Le lleva regalos sorpresas y los envuelve con mucho esmero para que note lo importante que es para él.



Comparte su amada sus más sinceros sueños porque le gustaría que también le cuente los de ella.



Es romántico. Le graba canciones a la forma antigua para demostrar que su amor no estará atado al tiempo y nunca pasará de moda.



Se aprende toda la música que a ella le gusta para después platicar de ella. Además, la escucha cuando no están juntos para sentirla más cerca.



Siempre tiene tiempo para escucharla, incluso las historias que cree que ningún hombre soportaría.



Algo muy importante, no tiene miedo de presentarla a su familia o conocer la de ella.

Busca la manera de hacerla reír todo el tiempo a pesar de que tenga que recurrir a frases bobas, no importa, porque logrará que se vuelvan lindas.



No tiene necesidad de seguirla en todas sus redes porque lo más importante está en el mundo real y no en el virtual. Aun así, le deja cada cierto tiempo algún mensaje romántico. Siempre le da las buenas noches antes de que duerma, porque es obvio que ya le preguntó a qué hora descansan esos bellos ojos.



La saluda siempre con un beso en la mejilla largo y delicado, como si fuera la última vez que la fuera a ver, pues para él es lo más valioso en la vida y desearía tenerla siempre.

La hace sentir siempre especial y es muy atento con ella.

Tiene toda su atención



Otras formas que tiene un hombre enamorado de verdad para demostrarle a la mujer que es su prioridad es brindarle siempre su atención. Busca cualquier pretexto para invitarla a salir debido a que es obvio que quiere conocer a fondo su alma, que un día se fundirá con la de él.



Se fija en los pequeños detalles de su apariencia y los elogia porque para él cualquier cosa, por mínima que sea, la tiene presente, ya que forma parte de ella.



Le habla en un tono en extremo agradable y propio porque para él ella es una reina que merece el trato indicado. Jamás la trataría mal a solas ni en público.



No duda en decirle "te quiero" cien veces antes de decir "te amo", pues sabe que el amor lleva su tiempo y tiene todo el futuro para disfrutarlo con ella.