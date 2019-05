Razones por las cuales no tienes novio

Para algunas mujeres tener citas puede resultar difícil. Las causas pueden ser pueden varias e incluso irrisorias. Por ejemplo y por raro que parezca, a algunas les cuesta mucho darse cuenta cuando un hombre desea invitarlas a salir o les gusta. ¿El problema? Jamás se dan cuenta a tiempo.



El no ser consciente de eso a tiempo no es el único inconveniente, a continuación explicamos las razones que pueden estar ocultas en tu comportamiento y que hacen que espantes al chico interesado:



Eres de las que siempre necesita ser invitada: En antaño era habitual que las mujeres esperaran ser invitadas a salir por el hombre que estuviera interesado en ellas, pero ahora las cosas cambiaron mucho.

Hoy es más común que una mujer se arriesgue a invitar a salir al chico que le gusta. Que acepte o no la invitación ya es otro asunto; el punto interesante es no quedarte con los deseos de conocerlo más y mejor. Si te rechaza, pues él se lo pierde.



La despistada: Y este es el caso de muchas. La verdad es que cuando se enteran de que le gustan a alguien se dan cuenta de eso meses e incluso años después. A veces resulta descabellado, y perder la oportunidad es algo que llega a doler.

El problema es que no somos capaces de leer el lenguaje corporal de ellos hacia nosotras; incluso, a veces somos tan despistadas y estamos atentas a tantas cosas a la vez que no nos fijamos que le atraemos a alguien.



La “espantahombres”: es la mujer que intimida. A veces, no es un problema suyo, sino de él y su inseguridad. Sin embargo, también está esa chica de carácter fuerte que muestra ser capaz de todo y autosuficiente, y hay hombres que no saben lidiar con eso.

Pero también puede pasar que están muy a la defensiva -quizá- por las malas experiencias, y eso da la impresión de que son agresivas.

Una opción es que sean conscientes de su actitud. Es bueno que tengan carácter fuerte y sean independiente, pero relájense un poco y sean más delicadas.



La “inalcanzable”: hay mujeres que por sus cargos laborales, su inteligencia, apariencia, su nivel de estudio o posición económica pueden resultar inalcanzables para los hombres que deseen invitarlas a salir. Sucede que las perciben como mujeres que van a rechazarlos por considerarlos “poca cosa”, cuando la realidad es diferente.

Sí, parecerá tonto, pero es parte del mundo de las citas. No es que un hombre no sea capaz de invitarla a salir, es que simplemente sienten que no importa cuánto hagan, ella no va a tener interés y les va a rechazar, así que se van por el camino fácil.

Si eres de este tipo de mujer, la opción es invitar a salir al hombre que te interesa. De esa manera le demuestras que las cosas no son como él suponía y que tú vales mucho la pena y el riesgo. Así, si las cosas salen bien entre ustedes, pueden formar una muy bella pareja.



Consejo

* Una mujer que invita a salir a un chico es una chica con buena autoestima y segura de sí misma. En estos tiempos ya se permite eso. Para un hombre inteligente, una mujer de ese talante puede resultar muy interesante.



* Si te gusta un hombre puedes dar el primer paso e invitarlo a salir. Demuéstrale que aunque seas una chica fuerte también eres noble y amable.