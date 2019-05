Indaga qué ocultan tus celos extremos

Detrás de una persona celosa no solo hay alguien que pone toda su felicidad en las manos del otro. “Una persona celosa no conoce su propio valor”, asegura el psiquiatra Augusto Cury, “quien tiene celos ya perdió su autoconfianza, su autoestima”.



Para el especialista, una persona celosa exige de los otros la atención y el reconocimiento que no se da a sí misma, y este proceso es agotador para el cerebro. También sostiene que los celosos son egoístas.



“La persona celosa es egoísta porque lo que exige al otro es lo que ella misma no da para sí, no sabe enamorarse, quiere que el otro o la otra gravite en su propia órbita. La persona celosa destruye los sueños, mientras que el amor inteligente promueve los sueños”.



Agrega que los celos provocan ansiedad, y esta también causa los celos, por lo que una persona celosa suele ser neurótica, que presiona, critica y destaca las fallas de la pareja; pero sobre todo, reitera, el celoso no se hace cargo de su felicidad.



“Es una persona que no sabe enamorarse de su propia vida, que pone su felicidad en las manos del otro o la otra”. Autor del libro Ansiedad 3: celos (Océano) y de otros 52 títulos, explica en entrevista que los celos son uno de los padecimientos más comunes del Siglo XXI y causa de que cientos de personas en el mundo sean esclavos en sociedades libres, es decir, esclavos de sus emociones. Sin embargo, aclara, hay celos que no son dañinos, como aquellos que surgen para solicitar un poco de atención o retribución de la pareja.



“Pero cuando la búsqueda es grave, con mucha asfixia a la libertad del otro o de la otra, cuando critico excesivamente, entonces los celos son enfermizos”. Los celos patológicos, llamados celotipia, afectan social y laboralmente a las personas que los padecen, ya que dejan de realizar sus actividades cotidianas por vigilar a la pareja, asegura Alfredo Whaley, psiquiatra.



Dice que este problema de salud mental es un trastorno irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente, sin evidencia, que su pareja es infiel y afecta más a hombres que a mujeres después de los 30 años.



Señala que las redes sociales trajeron consigo un efecto colateral: la renovación de la necesidad de controlar al otro.



Las crisis de ansiedad afectan las relaciones, social y laboralmente.





Conductas irracionales

* Los celotipias justifican esas acciones asegurando que de esa forma cuidan a su pareja, sin embargo, están limitando y controlando la vida de la otra persona.



* El paciente con celotipia no presenta síntomas de la enfermedad en años previos, sino que se detona con una situación que él interpreta como infidelidad o una sospecha de engaño.



* Algunos pacientes tienen antecedentes de haber sufrido desconfianza, tener baja autoestima o distorsiones cognitivas, como maximizar las acciones de los otros.



* Los celos patológicos provocan una conducta extrema en la que se utilizan formas de control sutiles, como llamar a la pareja 10 veces en una hora con el pretexto de estar preocupados.