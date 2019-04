Sugieren ir a terapia en caso de divorcio

La apertura del trámite de divorcio ayuda a que las personas que han sufrido violencia logren de forma más rápida salir de esa relación, pero faltan espacios para atender a psicológicamente a los afectados, considera el psicoanalista Héctor Mendoza.



"Me parece que se ha descuidado un aspecto, que a lo mejor legalmente no le corresponde tanto (al Estado), pero es el aspecto de cómo solucionar los conflictos de pareja", detalla.



Otros factores sociales que afectan frecuentemente a las parejas son el estilo de vida o el no desarrollar canales eficientes de comunicación.



Esto, dice el catedràtico de la UANL, hay que analizarlo también desde lo clínico, sin dogmas de fe ni implicaciones moralistas.



"En lo clínico nos muestra la gran complicación en la convivencia como pareja.

En el cómo sortear ciertas dificultades, en el cómo detenerse y escuchar al otro, y no simplemente cerrarse y cancelar inmediatamente".



El no establecer acuerdos entre las parejas es otro factor que provoca rupturas del vínculo.



La psicóloga y sexóloga Jessica Palacios comparte que en consulta las parejas tienen diferencias por no desarrollar una buena comunicación afectiva.



"Los principales problemas son de comunicación y de comunicación afectiva, de hacer acuerdos básicos en el aspecto económico, sexual y crianza de hijos", detalla la especialista por la UDEM y del Instituto Mexicano de Sexología.