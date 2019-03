Listos para la ‘conquistapp’

Mientras que en algunas apps de citas el porcentaje de usuarios hombres rebasa por mucho al de mujeres, en Adopta Un Chico son ellas las que lideran la app.

En la plataforma de origen francés, el porcentaje de mujeres mexicanas es 54 por ciento, mientras que el de hombres alcanza el 46. Esto se debe a que fue diseñada para que fueran ellas quienes tuvieran el control al momento del coqueteo.



“Cuando se creó hace 11 años. (la app) pretendía ser una burla al consumismo actual e invertir los roles”, explicó Rocío Cardosa, gerente de Producto de Adopta Un Chico.



La burla se hace a través de la idea de que las chicas van de “shopping” y escogen al hombre que más les guste de un aparador para meterlo a su carrito de compras. Este concepto la ha llevado a ser la app más descargada por mujeres en Francia, acumular más 18.5 millones de usuarios a nivel global y tener presencia en nueve países de Europa y América.



Al ser las mujeres las que tienen el control dentro de la plataforma, los hombres no pueden contactar directamente a las usuarias, pero pueden enviar un “hechizo”, herramienta que les permite llamar su atención. Ellas reciben una notificación y deciden si aceptan o no.



En el caso de Francia, el 43 por ciento de los usuarios han encontrado pareja dentro de la plataforma, mientras que en México, por ejemplo, la compañía recibe un mensaje cada dos o tres meses agradeciéndoles porque en la plataforma encontraron el amor.



“No hay ya mucha diferencia entre ligar en persona y en una app, vas conociendo gente, a veces fluye, otras no, cuando hay feeling seguirás platicando con esa persona”, concluyó Cardosa.



Encuentra el amor

Por si estás decidida a buscar a tu ‘media naranja’ en una app de citas, Rocío Cardosa te da estos tips:

1. Olvidarse del “qué dirán”. No te compliques y simplemente hazlo.

2. Llena muy bien tu perfil

3. Sube una buena foto en la que:

- Se te vea la cara, con el brillo suficiente para que sea clara

- Refleje tu personalidad, quien eres.

-Sin los primos, la familia o las amigas, tú solo o sola. No exageres con los filtros

4. Descríbete detalladamente, pero sin que sea una descripción larguísima. Escribe lo que te gusta y lo que no así darás un indicio de cómo eres a quien te quiera conocer

5. No temas a dar el primer paso

6. No juzgues solo por el físico





Búsqueda segura

Ojo: también tienes que cuidarte:

1. No des tus datos, número y redes sociales a la primera, espera hasta que haya un vínculo de confianza

2. No dudes en hacer todas las preguntas necesarias para que te sientas en confianza

3. Pon atención a lo que te dicen, la gente que busca otra cosa suele contradecirse o a responder con frases cortas

4. Si notas comportamiento extraño, no dudes en denunciar o bloquear, así evitas que alguien más pase por un mal rato

5. Véanse en lugares públicos las primeras veces

6. Cuando tengas una cita, avisa a amigos o familiares en dónde y con quién estarás.